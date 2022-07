Warum das Aus für Gratis-Streaming für den ORF teuer werden könnte

Was der ORF leistet

Vieles spricht für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Derzeit noch mehr als seit vielen Jahrzehnten: In der Pandemie lehnten sich viele Österreicher stärker als sonst auf den ORF. Nichts ist in den gegenwärtigen und kommenden Krisen bitterer nötig als gemeinsame, geteilte Geschichten, in denen sich so etwas wie eine österreichische Gemeinschaft (wieder) formen kann. Das ist eine der Gründungsaufgaben des ORF. Es gibt daher rationale Gründe, ihn zu finanzieren.

Das Verhältnis der Österreicher zum ORF ist aber nicht rational, sondern weitestgehend irrational geprägt: Es ist Volkssport, sich allabendlich über gefühlte politische Schlagseiten aufzuregen. Und wenn es um die ORF-Gebühren geht, dann treten auch bei vielen braven Staatsbürgern die Adern am Hals hervor. Gebührendebatten sind vergiftet wie kaum etwas sonst in dem Land. Und zwar schon im Normalzustand.