Verfassungsrechtler gibt Doskozils Klage gegen ORF-Gesetz Chancen

So auch beim jüngsten Vorstoß von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der von einem zu starken „Einfluss der Bundesregierung auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk“ spricht und deshalb das Höchstgericht einschalten will. Die rote Landesregierung wird am heutigen Dienstag einen Gesetzesprüfungsantrag beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) einbringen.

Das zentrale Argument Doskozils: „Wenn das wichtigste Organ des ORF, der Stiftungsrat, nach dem geltenden Gesetz mehrheitlich von der Regierung besetzt wird, ist die Unabhängigkeit des ORF nicht gewährleistet“.

Denn diese Bestellpraxis stünde beispielsweise in eklatantem Widerspruch zu Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), ist der gelernte Jurist Doskozil überzeugt.

Unterstützung erhält der Politiker von einem Verfassungsrechtler. Heinz Mayer, emeritierter Universitätsprofessor der Uni Wien, hält einen Erfolg der Verfassungsklage für „möglich“, wie er am Montag auf KURIER-Anfrage meinte. Sei doch die gegenwärtige Zusammensetzung des Stiftungsrates als oberstem ORF-Kontrollgremium schwerlich mit der geforderten Unabhängigkeit des ORF in Einklang zu bringen.