ORF: Minus droht, weil weniger Gebühren zahlen

Anders als bisher begnügt sich der Stiftungsrat in der konstituierenden Sitzung am Donnerstag nicht mit der Kür der Vorsitzenden des Gremiums und der Ausschüsse. „Es ist natürlich eine Arbeitssitzung, in der die neuen und alten Stiftungsratsmitglieder über den aktuellen Stand und insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung des ORF informiert werden“, sagt ÖVP-Vertreter Thomas Zach.

Es gibt einiges zu diskutieren mit der ebenso neuen ORF-Führung unter Generaldirektor Roland Weißmann: Die Gesetzesnovelle, die dem ORF bei digitalen Aktivitäten (Stichwort: ORF-Player) mehr ermöglichen soll, hängt in der Verhandlungsschleife mit Marktteilnehmern und Regierung. Auch auf dem Küniglberg führt die Inflation zu Kostenproblemen – von Energie bis Gehaltsverhandlungen.