Die vorgebliche Entpolitisierung des ORF ist um eine weitere Facette reicher: Am Donnerstagvormittag wird der PR-Mann Lothar Lockl zum neuen Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrates gewählt werden. Er folgt in dieser Funktion auf den blauen Ex-Vizekanzler Norbert Steger, der aus dem Stiftungsrat ausgeschieden ist, weil ihn seine Partei nicht mehr nominiert hat. Grün folgt also auf blau. Das war in einer geheimen Nebenabsprache zum Regierungsabkommen zwischen Türkis und Grün vereinbart worden.

Die Funktion des Vorsitzenden ist weitgehend symbolischer Natur: Er leitet die Sitzungen und hat bei einem Stimmengleichstand im ORF-Rat die entscheidende Stimme, das sogenannte Dirimierungsrecht.

Abgesehen von zeremonialer Symbolik stellt sich mit Lockls Wahl aber eine andere Frage mit neuer Dringlichkeit: Haben PR-Unternehmer und Lobbyisten im obersten ORF-Gremium möglicherweise ein Unvereinbarkeitsproblem? Schließlich berichtet die ORF-Redaktion sehr häufig über deren Mandanten.