"Deutlich günstiger als die GIS"

Eva Blimlinger ist die wichtigste Medienpolitkerin des kleinen Koalitionspartners. Die Grüne Mediensprecherin plädiert für ein neues Modell in Österreich: die Haushaltsabgabe. Das Hauptargument: Je mehr Menschen ORF-Inhalte über Streaming konsumieren, desto weniger Sinn machen Gebühren für Fernseh- und Radiogeräte.

KURIER: Ist das Modell der GIS-Abgabe für Fernseh- und Radioempfangsgeräte noch zeitgemäß?

Eva Blimlinger: Wir wollen eine Haushaltsabgabe in einer Mischung aus deutschem und Schweizer Vorbild. Damit würden sich die Gebührenlasten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf mehr Personen als bisher verteilen – damit wird es für die einzelnen Nutzer günstiger. Der Umstand, dass die Nutzung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Jahr 2022 mit der GIS-Gebühr an das Gerät gebunden ist, ist seltsam: „Die es am Laptop schauen, zahlen nichts. Die es am TV schauen, zahlen.“ Das ist eigentlich spooky.

In sieben von neun Bundesländern wird gemeinsam mit der GIS eine Bundesländerabgabe eingehoben, die unterschiedlich hoch ist und unterschiedlichen Zwecken zugute kommt. Soll sich das ändern?

Wir wissen, dass die eingehobene GIS nicht in der vollen Höhe dem ORF zugute kommt. Eine Haushaltsabgabe würde das besser verteilen. Wenn man sie einführt, müsste man die Bundesländerabgaben überdenken.

Wie viel würde die Haushaltsgebühr die Menschen kosten?

Der deutsche Betrag liegt bei 18,36 Euro pro Monat. Das ist deutlich günstiger als die GIS, die aktuell zwischen 22,45 Euro bis 28,65 Euro ausmacht.

Wer soll dieses Beitragsgeld dann bekommen? Nur der ORF? Das sollen dann auch andere audio-visuelle Mediendienste bekommen, wenn auch sie öffentlich-rechtlichen Inhalt senden, was ja jetzt auch schon durch die Förderung der RTR der Fall ist. Man kann sicherlich über ein System nachdenken, dass sie hier auch in die Finanzierung mit einbezogen sind.

Welche Grenzen ziehen Sie da? Der ORF kauft US-Serien für Gebührengeld ein. Warum kann das nicht auch zum Beispiel Puls4 tun?

Die Grenze ist dahingehend zu ziehen, dass der Öffentlich-rechtliche ganz andere Werbebeschränkungen hat.