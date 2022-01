"Vorstadtweiber"-Macher: "Jetzt haben alle miteinander geschlafen"

War es für Sie ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören?

Brée: Ja. Irgendwann ist es auch einmal gut. Dann sind wirklich alle einmal im Koma gelegen und alle haben miteinander geschlafen.

Haben Sie noch ein Hintertürchen offengelassen?

Brée: Was man natürlich machen kann, sind Weihnachtsspecials oder so etwas. Aber es ist gut, die Figuren jetzt so würdig verabschiedet zu haben. Es gibt jeweils so einen kleinen, feinen Ausblick auf die Zukunft der „Weiber“ am Ende. Und das ist schön.

Sicheritz: Es ist ein Luxus, wenn am Ende einer Serie wirklich „Ende“ steht - mit einem Ausblick.

Brée: Auch wenn mich eine Serie, bei welchem Streamer auch immer, noch so fesselt: Nach drei Staffeln ist es dann gut. Das hab ich mir für die nächste horizontale Serie so vorgenommen.

Apropos Ende: Sie wollen keine Österreich-„Tatorte“ mehr schreiben. Warum?

Brée: Da gab’s einfach Konflikte mit der Redaktion und mit der Produktion.

Wird es in Deutschland für Sie weitergehen? Sie haben ja für den NDR den großen Weihnachts-„Tatort“ mit Maria Furtwängler und Udo Lindenberg geschrieben.

Brée: Meine „Tatort“-Zeit hat sich, glaub’ ich, dem Ende zugeneigt. Ich finde mittlerweile andere Stoffe spannender.

Dieser „Tatort“ war recht ungewöhnlich. Es musste viel unter einen Hut gebracht werden.

Brée: Was soll ich jetzt sagen? Ich darf mich laut Vertrag nicht negativ äußern. Verwenden wir die schöne Formulierung: Detlev Buck (der Regisseur, Anm.) hat es in Reinkultur verbuckt. Es ist ein durch und durch echter Buck, aber es ist nicht wirklich ein Brée.

Haben Sie in Österreich mehr Einfluss auf das Endprodukt?

Brée: Der Umgang ist ein anderer. Ich versuche, es einmal so zu formulieren: Das Haus Österreich ist so klein, da begegnet man sich immer wieder in der Küche. Daher geht man einfach anständiger und respektvoller miteinander um. Weil: Ich werde mit dem Harald noch oft am Küchentisch sitzen.

Sicheritz: Es wäre mir eine Freude. (lacht)