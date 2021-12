Maria Furtwängler: "Verhärtete Fronten machen mir Kopfzerbrechen"

Sehen Sie in solchen kammerspielartigen Sachen mit geringen Produktionskosten und einem kleinen Team auch allgemein ein Format mit Zukunft?

Ich glaube, dass, durchaus durch die Coronakrise ausgelöst, vielfältigere Formate entstanden sind. Das Spektrum wird breiter. Es ist möglich, mit weniger Aufwand und weniger Geld sehr gute Unterhaltung herzustellen. Und wenn man international und optisch mithalten will, dann muss man am anderen Ende der Skala eben bisweilen noch aufwändiger werden, als wir es bisher sind.

Wie war es mit Nina Proll zusammenzuarbeiten? Es gab hier eine Zweier-Konstellation. Wie bereitet man das vor, spielt man sich aufeinander ein? Oder geht das gleich auf die Zwölf?

Es gab vorab eine Leseprobe, bei der man natürlich neugierig ist: Was macht die Kollegin und wie macht sie das? Und wo man sich aufeinander einstellen kann. Dann ist man beim Drehen darauf angewiesen, dass die Regie, in diesem Fall Uli, sagt: Mach ein bissl mehr, ein bisschen weniger. Schauspielen ist immer Interkation. Nina unterspielt eher. Da musste ich dann mit meiner Figur umso dringlicher versuchen, ihr meine Verzweiflung nahe zu bringen. Und das wird dann sozusagen zur Not meiner Figur.

Ihre Figur ist in einer gewissen Realitätsverweigerung gefangen auch von einem Mann sehr abhängig. Sie sind ja als sehr eigenständige Frau bekannt. Wie ging es Ihnen mit dieser Rolle?

Ich überlege mir grundsätzlich, ob ich, neben dem Spaß an einem Dreh, auch mit der Aussage eines Films leben kann. Und Meine Susi ist definitiv keine emanzipierte Frau, die zudem auch noch vollkommen zusammenbricht, als ihr Mann sie wegen eines anderen Mannes verlässt. Also eher ein stereotypes Frauenbild, wenn auch bei Uli herrlich überhöht. Am Ende hat mich aber gerade ein Gefühl von Solidarität mit diesen Frauen, denen ja am Ende vorgeworfen wird, dass sie trotz Trennung weiter Unterhalt von ihren Männern fordern, motiviert. Denn es war den Herren ja lange recht, dass sie der Mittelpunkt im Leben ihrer Frauen waren. Sie wollten ja genau das, eine Frau die sich ganz und gar auf sie konzentriert, die ganz von ihnen abhängig ist, die nur darauf wartet, dass ihr Schnurzipurzi nach Hause kommt Und irgendwann tauschen sie sie dann für das gleiche Modell in jünger aus und wundern sich, dass die Ex so unselbstständig ist und sich den Lebensunterhalt nicht selbst verdient. Sie fanden die unselbstständige Frau ja lange ganz toll und jetzt? Das finde ich extrem selbstgerecht.

Frage: Wenn Sie hier Ihre komödiantische Seite zeigen, sind das dann nur künstlerische Seitensprünge oder arbeiten Sie auch an einer größeren Comedy-Serie mit Maria Furtwängler?

Ich würde liebend gerne, aber ich muss da mehr Beharrlichkeit entwickeln, ich höre immer noch zu oft: 'Ach, ich wusste gar nicht, dass du auch komisch sein kannst.'...