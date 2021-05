Sie setzen sich stark für Geschlechtergerechtigkeit ein. Was sind Ihre Beobachtungen aus den Lockdowns?

Furtwängler: Es ging auch Freundinnen in Top-Jobs so: Kaum mussten die Kinder zuhause bleiben, wer hat sich zu 90 Prozent gekümmert? Die Frauen. Ganz egal, in welcher sozialen Schicht. Was die Krise so überdeutlich gemacht hat: Frauen sind diejenigen, die mehr in schlecht bezahlten und doch wieder systemrelevanten Jobs sind. Es wurde viel darüber geschrieben aber wenig geändert.

Ihre MaLisa-Stiftung betreibt Medienforschung dazu.

Furtwängler: Wir haben untersucht: Wer erklärt uns die Krise? Man sieht, dass das in Deutschland überwiegend Männer sind. Selbst als wir die Leitungsebene herausgerechnet haben, mussten wir feststellen, dass zu vier Fünftel Männer zu Wort kommen. Nun ist der Bundestag mit weniger als einem Drittel Frauen besetzt, die Topjobs in Unternehmen sind es nur zu 11 Prozent. Das sind aber die Orte, wo Entscheidungen fallen, die unser Leben beeinflussen. Deshalb ist es naiv zu glauben, dass uns das nicht betrifft. Das betrifft uns alle.

Was können Sie da tun, auch als Produzentin?

Furtwängler: Bei „Ausgebremst“ hatten wir hinter der Kamera bewusst ein All-Girls-Team. Bei der Besetzung sind wir auch ethnisch divers aufgestellt. Mit Thelma Buabeng, Rauand Taleb als mein Sohn „Carsti“ und Idil Baydar. Was total interessant war: Ich würde mich als „woke“, also total wach und vorsichtig beschreiben, wenn es um Diskriminierung geht. Es war interessant zu sehen, wo die Empfindlichkeiten liegen. Man kann nicht nur sagen: Ja, wir setzen auf Diversität und bestimmen aber, wie die Geschichten gehen. Man muss auch zuhören.

Hess: Ich finde es faszinierend, wie viel sich da getan hat in den letzten drei Jahren. Damals haben wir angefangen, „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ (Amazon Prime, Anm.) zu entwickeln. Ich kann sagen: Wir würden heute diverser besetzen. Inzwischen kam zum Beispiel die Serie „Bridgerton“, wo es einen schwarzen Prinzen gibt. Ich finde es großartig, dass eine öffentliche Diskussion wirklich etwas erreichen kann. Ich war sehr lange gegen Quotenfrauen. Inzwischen bin ich dafür, weil ich gesehen habe, es verändert sich nichts, wenn man nicht zuerst einmal rigoros nach Zahlen entscheidet. Irgendwann hat es dann eine Selbstverständlichkeit.

"Ich bekomme Hassnachrichten"

Wie geht es Ihnen bisher mit den Reaktionen auf die "Bahnhof Zoo"-Serie?

Hess: Die Leute aus meiner Generation sind mit Christiane F. aufgewachsen, haben das Buch als Teenager gelesen, haben es - wie ich - als schockierend und prägend empfunden. Und dann kam der Film, dessen Bilder sich ebenso eingebrannt haben. Und von dieser Generation sind jetzt viele persönlich beleidigt, weil sie das Gefühl haben, es wird an einem Kulturdenkmal gekratzt. Ich bekomme jetzt sogar Hassnachrichten. Wir haben eine ganze Generation beleidigt - das haben wir einmal scherzhaft gesagt. Die Fans von damals haben das eingeschaltet, weil sie dachten, sie kriegen jetzt ihren Film noch einmal in siebeneinhalb Stunden. Was ja als Erwartung absurd ist. Wir haben gerade versucht, uns davon abzusetzen und eine heutige Adaption des Buches zu kreieren. Offensichtlich haben wir dabei etwas für die jungen Leute gemacht. Die gehen total mit, finden sich in den Figuren wieder.

Frau Furtwängler, im „Tatort“ bilden Sie mit Florence Kasumba ein weibliches Ermittler-Duo. Ist Ihnen das wichtig?

Furtwängler: In diesem Fall ging das vom Sender aus, sich hier diverser aufzustellen. Es ist eine große Freude, mit Florence zu drehen. Sie ist unglaublich gut vorbereitet, hat eine sehr starke physische Präsenz, weil sie ja auch aus dem Martial-Arts- und Marvel-Universum kommt.