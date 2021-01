TV-Quoten: Starker Start für die "Vorstadtweiber"

Geld hat kein Mascherl. Und Hauptsache, die Fassade hält: So könnte man die Startfolge zur fünften Staffel der "Vorstadtweiber" inhaltlich zusammenfassen. Das Wiedersehen mit Sonia Clementi (Ines Honsel), Waltraud Steinberg (Maria Köstlinger), Nico Huber (Nina Proll) & Co hat den ORF-Zusehern jedenfalls Spaß gemacht.

Die Auftaktfolge zur neuen Staffel erreichte sehr gute 732.000 Zuseher. Der Marktanteil betrug in der Zielgruppe 12 Jahre und älter 21 Prozent. Ein Hit war die Folge insbesondere bei den jungen Zuseher. Bei den 12- bis 49-Jährigen erreichte sie 31 Prozent - jeder dritte TV-Zuseher in diesem Segment schaute die "Weiber". Am Vorlauf in ORF1 kann die starke Vorstellung nicht gelegen haben: Die Kürzest-Sendung "Hallo Österreich" sackte gegenüber der aktuellen Sportsendung davor nämlich ab.