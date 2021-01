TV-Quoten 2020: ORF2 dominiert, Privatsender behaupten sich

Nach langer Wartezeit haben die TV-Sender am Montag ihre Marktanteile für 2020 veröffentlicht. Grund dafür war, dass die GfK Austria, die die Quoten-Messung für die Arbeitsgemeinschaft Teletest durchführt, über einen größeren Zeitraum fehlerhafte Reichweite ausgewiesen hatte. Die Daten für das abgelaufene Jahr wurden zwischenzeitlich einem externen Audit unterzogen. Für die weiteren Jahre bis 2015 steht das, soweit es überhaupt möglich ist, noch aus.

Die AGTT-Auswertung zeigt nun: ORF2 war der Hafen für die Zuseher in diesem besonders unruhigen Jahr mit Pandemie und Terror und legt, was Zielgruppen betrifft, flächendeckend bei Marktanteilen zu. ORF1 baut bei jüngeren wie älteren Zielgruppen ab, lieg aber noch ein Stückweit vor den Privatsendern. ServusTV kann beim Publikum 12 Jahre und älter zulegen und sich hier größter österreichischer Privatsender nennen. Mit gleichem Recht tun das Puls4 und ATV in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen.

In der älteren Zielgruppe (12 Jahre und älter) kommt ORF2 auf einen Marktanteil von 22 Prozent – 2019 waren 21,3 Prozent. ORF1 sinkt mit 8,2 Prozent erstmals auf einen einstelligen Wert (2019: 10,3). Bei den Privatsender kommt das älter ausgelegte ServusTV auf 3,4 Prozent Marktanteil, nach 3,1 im Jahr davor.

In der werberelevanten, jüngeren Zielgruppe ist das „alte ORF2“ zum stärksten Sender geworden und überflügelt mit einem Marktanteil von 11,6 Prozent den nunmehr kleinen Schwesternsender ORF1 mit (10,5). Bei den österreichischen Privaten legen in diesem Info getriebenen Jahr 2020 Puls4 auf 5,1 Prozent, ATV auf 4,5 und ATVII auf den neuen Jahresbestwert von 1,5 Prozent Marktanteil zu

Der 15. März, jener Sonntag, an dem die österreichische Regierung erstmals wegen Corona Ausgangsbeschränkungen verkündete, war der reichweitenstärkste ORF-2-Fernsehtag seit Beginn des Teletests 1991. Die auf allen vier ORF-Fernsehsendern durchgeschaltete „Zeit im Bild“ an diesem Tag kam auf 2,86 Millionen Zuschauer und 67 Prozent Marktanteil. Sie war damit die reichweitenstärkste Sendung des Jahres.