Mirjam Weichselbraun wird neue Moderatorin von "The Masked Singer Austria"

Mirjam Weichelbraun wird die zweite Staffel der Puls-4-Show "The Masked Singer Austria" moderieren. Damit "findet zusammen, was zusammengehört", so Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz. Auch Weichselbraun blickt ihrer neuen Aufgabe positiv entgegen. "Ich liebe gute Shows, und The 'Masked Singer' ist genau das. Außerdem ist meine Tochter ein großer Fan der UK Variante, welches besseres Argument gibt es, als eine Show zu moderieren. Ich freue mich auf viele unterhaltsame Momente und darauf, gemeinsam mit ganz Österreich zu raten, wer unter den Masken steckt", so die gebürtige Tirolerin in einer Pressemitteilung.

Weichselbraun folgt damit Araballa Kiesbauer nach, was Spekulationen auslöste, dass diese wieder - wie einst - die Moderation der ORF-Gesangsshow "Starmania" übernehmen könnte.