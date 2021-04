"The Mosquito Coast": Eine Familie auf rätselhafter Flucht

Anders als dort verlässt Allie die USA in der neuen Serie aber nicht aus freien Stücken, sondern weil er auf der Flucht vor der Polizei ist, insbesondere vor zwei mysteriösen, auch bei Hitze Trenchcoat tragenden Ermittlern.

Die vierköpfige Familie – Allie, seine Frau Margot (Melissa George) und die beiden Kinder Dina (Logan Polish) und Charlie (Gabriel Bateman) – muss also aus ihrem Haus in Kalifornien Richtung Mexiko fliehen. Eine abenteuerliche und bildgewaltig inszenierte Reise beginnt, die zunächst quer durch die Wüste führt – entlang einer gefährlichen Route, die Migranten in die andere Richtung zurücklegen. Dass jene Menschen, die der Familie Fox unterwegs helfen, zu Schaden kommen, scheint Allie nur marginal zu beschäftigen.

Genauso wie die Fragen seiner Kinder – und der Zuschauer – warum zur Hölle sie diese Strapazen auf sich nehmen und was Allie angestellt hat. Stattdessen klärt er lieber über Konsumfolgen auf. „The Mosquito Coast“ beginnt fesselnd, ist optisch beeindruckend, verliert jedoch zunehmend an Reiz, je öfter sich Allie um Antworten und die Serie um Tiefgang drückt. Hintergründe und Konsequenzen bleiben auf der Strecke.