Emily Cox: "Es geht immer um Ehrlichkeit"

Das viele Stunttraining, das Cox für die Kampfszenen in „The Last Kingdom“ absolvierte, kam ihr zuletzt bei einer Produktion zugute, bei der man es vielleicht nicht vermuten würde: Im Vorjahr drehte sie für den Kinofilm „Alma & Oskar“ und schlüpfte in die Rolle der Alma Mahler. „Ich sollte jemandem mit einem Stück Holz auf den Kopf schlagen. Die Szene ist aber erst am Drehtag bei den Proben entstanden und deswegen war kein Stuntmensch da“, erzählt die Reinhardt-Seminar-Absolventin. Also rief Cox kurzerhand beim Stuntman von „The Last Kingdom“ an: „Er hat mir am Telefon beschrieben, wo die härteste Stelle am Kopf ist und wo ich treffen soll.“ Mit Erfolg: Der Kollege ist nicht k. o. gegangen, wie die Mimin lachend versichert.

Eine andere Herausforderung war das Klavierspielen, das sich Cox von ihrer Mutter, einer Pianistin, beibringen ließ: „Ich habe dann für die Kamera die richtigen Tasten gedrückt, aber die Musik hat meine Mama eingespielt. Das fand ich total schön.“