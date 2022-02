"Vikings: Valhalla" auf Netflix: Wikinger mit weißen Zähnen

Die Köpfe der toten Wikinger knallen auf die Essensteller. Der englische König Aethelred hat genug von den Skandinaviern und macht kurzen Prozess: Nicht nur mit den Gästen in seinem Speisesaal. In einer Nacht lässt er alle Wikinger in seinem Land ermorden. Deren Verwandte im hohen Norden sind von dem Massaker freilich wenig begeistert – und beschließen, König Aethelred einen Besuch abzustatten ...

Genug Stoff also für „Vikings: Valhalla“, ab heute (Freitag) bei Netflix zu sehen. Es ist ein Spin-off der Serie „Vikings“, die 2020 nach sechs Staffeln zu Ende ging. Angesiedelt ist der Ableger rund 100 Jahre nach dem Vorgänger, im 11. Jahrhundert. Bekannte Gesichter gibt es also nicht zu sehen, dafür werden „Vikings“-Fans den einen oder anderen Ort wiedererkennen.