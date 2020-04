Emily Cox in "The Last Kingdom": Es wird wieder gekämpft

Keine Langeweile

Langweilig wird der 35-Jährigen aber dennoch nicht – sie nützt die Zeit in der Isolation, um sich auf ihr nächstes Projekt vorzubereiten: Sie gibt in Dieter Berners neuem Kinofilm Alma Mahler. „Ich hab’ den Anspruch an mich, die Passagen, in denen man sie am Klavier sieht, selbst zu spielen“, erklärt Cox, die sich dafür auch Tipps bei ihren Eltern, beide Pianisten, holt.

Wann der Dreh für den Film starten kann, ist noch unklar. Bis es so weit ist, kann man Cox aber in „The Last Kingdom“ als Wikingerin erleben.