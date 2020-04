"Tatort"-Darstellerin Florence Kasumba: "Aufgeben ist keine Lösung"

Seit 2019 ist die 43-Jährige im „ Tatort“-Team, international ist die Schauspielerin bereits seit Längerem ein Star. Kasumba, in Uganda geboren und in Essen aufgewachsen, absolvierte eine Tanz-, Gesangs- und Schauspielausbildung in den Niederlanden und war vor ihrer Filmkarriere als Musicaldarstellerin in Deutschland und Österreich unterwegs.

Sie war im oscarprämierten Marvel-Film „Black Panther“ als Kriegerin Ayo zu sehen, in „Wonder Woman“ als Senatorin Acantha. Sie spielte in der Amazon-Serie „ Deutschland 86“ und in der Science-Fiction-Serie „Spides“ mit, in „König der Löwen“ übernahm sie die Synchronstimme der Hyäne Shenzi. Im Vorjahr wurde Kasumba die erste schwarze Ermittlerin der „ Tatort“-Reihe und vom Publikum auch gleich zur „coolsten TV-Kommissarin“ gewählt.

Die Nominierung sei unerwartet gewesen, so Kasumba. „Noch unerwarteter war die Belegung des 1. Platzes. Ich fühle mich geehrt.“