"Der großartige Zeman Stadlober Leseklub": Poesie und Nebensächliches

Untergekommen ist der Schauspieler bei seinem Vater in der Steiermark. Dort genießt er gerade den Frühling, die ländliche Idylle vor dem Haus. „Besser hätte ich es gar nicht erwischen können. In dieser Situation mit den Kindern in der Berliner Wohnung zu sitzen, wäre nicht einfach. Hier bekommen wir wenig mit vom Coronavirus. Wir wohnen am Berg und der nächste Nachbar ist einen Kilometer entfernt“, sagt Stadlober, der seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen jeden Samstag „ab 20.15 (vielleicht aber erst um 5 Uhr Früh)“ via Youtube zum Leseklub lädt.