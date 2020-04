TV-Doku: "Einige Frauen fühlen sich wie nach einer Zeitreise in die 50er“

Mussten Sie sich zu den Drehs überwinden? Sie haben ja auch eine Vorerkrankung.

All das, was man sieht, findet und fand unter gegebenen behördlichen Vorgaben und Auflagen statt. Die Interviews mit Experten wurden draußen geführt. Am Set war natürlich Mundschutz und Abstand angesagt. D. h. jeder hatte seinen zugewiesenen Platz, ich stand jeweils drei Meter entfernt von den Interviewpartnern, und man bewegte sich von dort auch nicht weg. Das Mikro steckte man sich selbst an und man bekam ein Zeichen, wenn man abgepudert werden musste. So finden derzeit solche Drehs statt.

Hat Corona und diese Ausnahmesituation auch mit Ihnen selbst was gemacht?

Ich bin etwas romantisch-verklärt hineingegangen. Viele wünschen sich ja mehr Zeit mit der Familie. Ich dachte, ich könnte jetzt ganz viel abarbeiten, von dem was man sich schon lange vorgenommen hat – ich habe tatsächlich nichts davon gemacht, weil ich im Kopf so okkupiert war. Mich hat das Thema Corona innerlich unglaublich aufgewühlt. Ein Experte hat das mit dem Bild vom Stehen im Stau verglichen – da hat man auch viel Zeit, aber es fühlt sich nicht gut an. Denn man hat sich das ja nicht selbst ausgesucht und man weiß auch nicht, wie lange das noch andauert. So wird das eine sehr belastende Form des Zeithabens. Diese zwangsentschleunigte Situation fühlt sich nur selten gut an. Das hat auch dazu geführt, dass ich in der ersten Zeit, als es möglich gewesen wäre den Schrank auszumisten, gar nicht in der Lage dazu war.