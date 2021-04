Terra Mater-Chef Köhler: "Den Oscar hätte ich noch gern“

Beim Einen wie dem Anderen gefiel die Arbeit von TMFS allerdings Kriminellen gar nicht, wie man nun in „Wilde Zeiten“ sehen kann. „Bei ,Sea of Shadows‘ mussten wir binnen zwei Stunden die ganze Mannschaft zurückzuholen, weil die Morddrohungen von den Drogenkartellen so groß waren.“ Das ist spektakulär, was Köhler dabei noch wichtiger ist: „Dass man mit den Mitteln des Films auch tatsächlich politischen Wandel erzeugen kann.“ China hat, nachdem der Film beim Festival in Peking gelaufen ist, den legalen Elfenbeinhandel gestoppt. Und in Mexiko sah sich die Regierung genötigt, die Armee gegen Kartelle und Mafia loszuschicken. Aktuell ist eine Produktion über den illegalen Handel mit Orcas und Belugas im Entstehen.