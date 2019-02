Die Mafia, DiCaprio und der Kampf gegen die nächste Öko-Katastrophe

Für verstärkte öffentliche Wahrnehmung darüber hinaus sorgt, dass „Sea of Shadows“, das bei der Diagonale Österreich-Premiere feiert, eine weitere Zusammenarbeit von Terra Mater mit Leonardo DiCaprio und seiner Produktionsfirma Appian Way ist. „Als er nach der Weltpremiere drei Sätze getwittert hat, konnte man sehen, wie die Likes durch die Decke gingen.“

Der Versuch, die letzten Vaquitas unter menschliche Obhut zu bringen, ist trotz DiCaprios Unterstützung gescheitert; nun soll der Schutz aber in deren ureigensten Lebensraum stattfinden.

Brisanz und Machart des Films haben bei den Screenings zu Standing Ovations und zu enormem Interesse bei Sendern, Rechtehändlern und Festivals geführt. Der Zuschlag für die Rechte an „Sea of Shadows“ ging an National Geographic. „NatGeo wird eine große Oscar-Kampagne machen, der Film wird in den USA in 15 Städten starten. Was uns sehr wichtig ist: Es wird auch einen großen Kino-Release in Mexiko geben und weil National Geographic ein gutes Standing in China hat, könnte der Film auch dort laufen.“ Köhler hofft, dass durch „die große Öffentlichkeit der Druck zu handeln groß genug wird.“