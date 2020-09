"Corona ist der erste große globale Kickback"

Wie finanziert Terra Mater diese allesamt internationalen Produktionen?

Die Finanzierungsstruktur hat sich über die Jahre nicht verändert: Wir finanzieren alles, was wir machen, über internationale Co-Produktion und internationale Distribution. Wir nennen uns nicht nur Studio, wir arbeiten auch genau so. Jede Idee wird bei Terra Mater entwickelt und bleibt hier. Die Distribution erfolgt auch von hier aus oder über unseren neuen Partner in Amsterdam, Off The Fence. Die wurden im Vorjahr von ZDF Enterprise gekauft. Da steht nun also auch jemand Großer dahinter. Wir haben darüber hinaus einen Output-Deal mit ServusTV – falls der ORF will, machen wir gern auch Co-Produktionen mit ihm.

Österreichische Themen sind international schwerer zu vermarkten?

Was in Österreich viele machen, sind Auftragsproduktionen. Wir produzieren ja zum Beispiel auch für die ServusTV-Reihe „Heimatleuchten“, damit halten wir Kontakt mit der Branche hier. Sonst machen wir in Österreich aber relativ wenig, weil man die Produktionen vor dem Start der Arbeiten möglichst durchfinanziert haben muss. Eine Produktion, die international wird, ist zum Beispiel über „Die March“. Eine weitere, die wir derzeit in der Finanzierungsphase haben, ist zudem „Wildes Wien“. Dann wird es auf internationaler Ebene aber schon schwierig, weil die Alpen sind für Amerikaner eben eher das Matterhorn als der Großglockner, wobei wir sogar gerade eine Großproduktion über die Alpen laufen haben. Die ist wirklich herausfordernd – im Vorjahr gab es keinen Winter, stattdessen einen zu frühen Frühling. Wir mussten mit mehreren Teams ausrücken, um die Bilder in kürzerer Zeit zu bekommen. Dann kam auch noch Corona. Dass dieser Film wirklich schön wird – er ist derzeit im Schnitt -, kommt einem Wunder gleich. Es ist ja auch so schon schwer genug, in den Alpen zu drehen. Dort ist es nämlich nicht so wie in der Serengeti, dass man – überspitzt formuliert - eine Kamera hinstellt und die Bilder passieren sowieso.