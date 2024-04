Nationalratswahl im ORF: Schnabl und Wachter führen Wahlduelle

Mr. Excel fragt nach

Das Aufwärmen für die heiße Phase des Wahlkampfes findet diesmal bei den traditionellen „Sommergesprächen“ statt. Die Fragen an die Spitzen der Parlamentsparteien stellen wird heuer „ZiB2“-Moderator und Daten-Freak Martin Thür.

Bereits am Laufen ist der Wahlkampf für das Europa-Parlament am 9. Juni. Kurz davor, am 5. Juni, bittet der ORF die österreichischen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten zur letzten Diskussionsrunde. Leiten werden diese in ORF2 Brüssel-Chefin Raffaela Schaidreiter und „ZiB“-Moderator Tobias Pötzelsberger.

Am 23. Mai überträgt ORFIII übrigens die Diskussionsrunde der europaweiten Spitzenkandidaten live aus dem EU-Parlament in Brüssel.