"Ich finde es durchaus legitim, das Binnen-I zu sprechen"

Ein Interview, das Sie mit dem Bundeskanzler geführt haben, hat Schlagzeilen gemacht, weil er Ihnen darin erklärte, Sie hätten „ja ein eigenes Hirn“. Worum ginge es da?

Mich hat interessiert, warum er in EU-Belangen oftmals eine harte Line fährt, wie damals bei den Budgetverhandlungen. Ich zitierte aus einem Zeit-Artikel, in dem stand, er versuche in Brüssel eigentlich Innenpolitik zu machen, um daheim bei den Wählerinnen und Wählern gut anzukommen. Darauf und auf weitere Kritik ihm gegenüber angesprochen, meinte er, ich hätte ja wohl ein „eigenes Hirn“. Damit wollte er suggerieren, dass ich mich nicht auf Zitate beziehe, sondern dass es sich um meine Meinung ihm gegenüber handelt – was nicht stimmt.

Sie thematisierten im Sommer, dass das Branchenmagazin „Der Österreichische Journalist“ in seinem Titel Frauen nicht inkludiere. Herausgeber Johann Oberauer reagierte auf Social Media zunächst patzig, änderte den Titel heuer auf „Journalist:in“. Wie haben Sie die Debatte empfunden?

Ich wollte eine Diskussionsgrundlage dafür schaffen, wie die Branche über den Titel denkt. Viele haben das auch so gesehen. Der Herausgeber hat dann geschrieben: „Motzen ist zu wenig, kauft hundert Abos, dann ändere ich den Titel.“ Er hat später in einem Interview gesagt, dass er das bewusst angriffig formuliert hat und es eh ändern will. Acht Monate später ist das auch passiert. Ich finde das richtig und wichtig.