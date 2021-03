ROMY 2021: Alexandra Wachter

"Anderen eine Stimme zu geben, damit Schieflagen in unserer Gesellschaft aufgedeckt werden und die Möglichkeit entsteht, ihnen zu entwachsen": Das ist das Credo der PULS 4-Journalistin Alexandra Wachter. Die Journalistin arbeitet als Moderatorin und Reporterin in Formaten wie den PULS 4 News sowie im Frühstücksfernsehen Café Puls und ist Vorsitzende des Frauennetzwerks Medien. Nun ist Wachter für eine ROMY in der Kategorie Information nominiert.

Wachter wurde 1989 als Tochter einer Mexikanerin und eines Österreichers in Innsbruck geboren. Schon in der Volksschule wollte Wachter Journalistin werden - um Ungleichheiten zu bekämpfen, wie sie auf ihrer Webseite schreibt. Nach ersten Erfolgen im Lokalfernsehen wechselte sie 2015 zu PULS 4 nach Wien.

Denn Sinn ihrer Arbeit beschreibt Wachter so: "Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion oder ihres Geschlechts anders behandelt werden, verdienen/brauchen andere Menschen, die ihnen ein Sprachrohr bieten. Politik mit all ihren Blickwinkeln jeden Tag aufs Neue mitzuerleben, kleine wie große Zusammenhänge zu erkennen, zu vernetzen und sie simplifiziert den SeherInnen zu erklären, zu informieren."

Für ihre Dokumentation über die „Jenische Volksgruppe“ erhielt sie den Prälat-Ungar-JournalistInnen-Anerkennungspreis.