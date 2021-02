Stefanie Reinsperger: "Ich wäre im echten Leben nicht gut im Ermitteln"

Wenn man neu zum „Tatort“ kommt, steht die Figur dann bereits fest oder entwickelt man die mit?

Bei mir war es so, dass es ein Casting gab mit einer angelegten Rolle und einem kleinen Steckbrief. Aber wenn man dann zu drehen beginnt, ist das schon etwas, was im Dialog mit der Redaktion und dem Regisseur entsteht. Sebastian Ko (Regisseur, Anm.) ist der erste, der mit mir diese Rosa zum Leben erweckt hat und da hatten wir auf jeden Fall alle Freiheiten. Das finde ich auch spannend am „Tatort“, dass man immer wieder neue Regisseure hat, aber du bleibst in deiner Rolle, du musst sie bei dir haben und kannst sie aber auch weiterentwickeln.

Sie haben mal in einem Interview erzählt, der „Tatort“ habe in Deutschland eine andere Bedeutung als in Österreich. Gibt es da wirklich so einen Unterschied?

Ich hatte mein erstes Engagement als Schauspielerin ja in Düsseldorf und kann mich erinnern, dass es sehr schwierig war, Menschen zu finden, die Sonntagabend mal was mit mir machen wollten, weil sehr viele „Tatort“ schauen (lacht). Wenn ich darüber rede, kommt mir das vor, wie aus einer anderen Welt, weil seit einem Jahr eh gar nix geht. Aber ich weiß, dass es Bars gab, wo am Sonntag der „Tatort“ gezeigt wurde, man sich mit einem Bierchen hingesetzt und teilweise auch mit total fremden Leuten den Krimi im Lokal geschaut hat. Auch in Berlin ist es passiert, wenn man in eine Theaterkantine gegangen ist, dass der Kantinenchef dann irgendwie meinte: „Haste gestern ,Tatort‘ geguckt? Ich wusste doch sofort, dass es der und der war.“ Ich habe aber auch schon lange nicht mehr in Österreich gelebt, ich weiß nicht, ob das hier nicht vielleicht auch so ist.