50 Jahre "Tatort": Die "unverwüstliche" Krimi-Reihe

Nachschub gesichert

Für Nachschub ist jedenfalls gesorgt: 2021 treten Jasna Fritzi Bauer, Dar Salim und Luise Wolfram in Bremen den "Tatort"-Dienst an (aktuell kann man sie in der Kurz-Serie „How To Tatort“ in der ARD-Mediathek sehen). Stefanie Reinsperger übernimmt in Dortmund, Corinna Harfouch 2022 in Berlin.

Horst Lettenmayers blaue Augen und das Fadenkreuz bleiben uns also wohl noch eine Weile erhalten.