Jasna Fritzi Bauer: Nicht noch eine Teenie-Rolle

Adaptionen seien auch mit den Schöpfern der Serienvorlage zu „Rampensau“ abgesprochen – das Original stammt eigentlich aus Israel. „Die Hauptdarstellerin, Bat-Hen Sabag, die auch die Autorin der Serie ist, und der Regisseur waren vor dem Drehstart in Berlin und haben uns sozusagen ihr Baby übergeben. Sie haben gesagt: ‚Jetzt ist es eures, ihr könnt damit machen, was ihr wollt!‘“, so Bauer. „Ich glaube, sie sind sehr zufrieden – und sie haben sich auch sehr über die ROMY-Nominierung gefreut.“

Info: „Rampensau“ kann man via TVnow streamen. Ebenfalls zu sehen ist Jasna Fritzi Bauer in „Dogs of Berlin“ ( Netflix), „Ein Tick anders“ (Flimmit) und „Abgeschnitten“ (Sky).