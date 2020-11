Jubiläums-"Tatort": Münchner und Dortmunder in minutiösem Mafiadrama

Erstechen ist die fünfthäufigste Todesart in 1.145 „Tatort“-Folgen – hinter Erschießen, Erschlagen, Vergiften und tödlichen Stürzen.

Beim Jubiläums-„Tatort“ am Sonntag (29. November, 20.15 Uhr, ORF2) hat das Opfer, ein Afrikaner, bereits nach einer Sekunde ein Messer im Bauch, möglicherweise ein neuer „Tatort“-Rekord. Der Mord, verübt am helllichten Tag in einem Münchner Park, hängt mit Vorgängen rund um eine verdächtig schlecht gehende Trattoria in Dortmund zusammen. Die italienisch-deutsche Inhaberfamilie wird überwacht, was der eigenbrötlerische Dortmunder Kommissar Faber (Jörg Hartmann) an Gericht und Kollegin Bönisch (Anna Schudt) vorbei durchdrückt. Der Verdacht: Über das verkehrsgünstig gelegene Vorstadtlokal verteilt die kalabrische ’Ndrangheta Kokain in halb Europa.