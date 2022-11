SPÖ-Stiftungsrat Lederer: "Erwarte, dass ORF-Führung klare Kante zeigt"

Kein Abnick-Gremium

Ein klares Statement des obersten Aufsichtsgremiums erwartet sich Lederer in der Sitzung am kommenden Donnerstag nicht nur zu den Finanzen. Auch die Vorgänge der letzten beiden Wochen und den Umgang im ORF mit der Chat-Affäre will er thematisiert sehen. "Ich habe gewarnt vor diesem Hang zur ORF-internen Selbstzerfleischung, und genau das ist passiert. Da braucht es ein ganz klares Statement des Stiftungsrates, der sich nicht nachsagen lassen muss, ein reines Abnick-Gremium zu sein." Nicht zum ersten Mal sei man jetzt dort mit einer schwierigen Situation konfrontiert. Lederer: "Der Stiftungsrat ist damit stets professionell umgegangen und auch das zeigt, wie wichtige die unterschiedlichen Zugänge von uns für dieses Gremium sind. Wir alle müssen jetzt nämlich dafür rennen, dass nicht das Licht am Küniglberg abgedreht wird."