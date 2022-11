Ein "weiter so wie bisher ist nicht akzeptabel". Das stellt der ORF-Redaktionsausschuss nach seiner Herbsttagung in einer am Mittwoch veröffentlichten Resolution klar. Damit reagiert man auf das Bekanntwerden der Chats zwischen dem damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian und dem vormaligen blauen Stiftungsratsvorsitzenden Norbert Steger sowie auf den Austausch zwischen Strache und dem inzwischen zurückgetretenen ORF-TV-Chefredakteur Matthias Schrom. Diese würden ein "furchtbares Bild" vom ORF und seiner Mitarbeiter geben. Der Redaktionsausschuss fordert deshalb eine "offene Diskussion" über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und einen "glaubwürdigen Neustart" ein. "Der ORF darf nicht Spielball von politischen und wirtschaftlichen Interessen sein", heißt es in der Resolution.