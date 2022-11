Medien-Debatte im ORF: "Dinge passiert, die nicht hätten passieren dürfen"

Der Blick sollte in der TV-Debatte ("Macht und Nähe - wie abhängig sind Medien von der Politik?") aber verstärkt nach vorne gerichtet werden. Daher habe man auch davon Abstand genommen den Ex-ORF-Stiftungsratsvorsitzenden Norbert Steger und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache einzuladen, sagte Moderatorin Claudia Reiterer. Die grüne Mediensprecherin Eva Blimlinger hatte gefragt, warum Steger und Strache nicht eingeladen gewesen seien. Diese spielten eine wesentliche Rolle in den zuletzt bekannt gewordenen FPÖ-Chats, in denen es vor allem um einen personellen Umbau im ORF ging.

Grüne für ORF-Gremienreform

Blimlinger sprach sich dafür aus, den Stiftungsrat zu entpolitisieren. "Auch wenn wir jetzt den Vorsitzenden stellen, sind wir für eine Gremienreform", sagte Blimlinger.

Stiftungsrat und Publikumsrat sollten "ganz zentral" reformiert werden. Es solle einen kleinen Aufsichtsrat geben mit fünf bis sieben Mitgliedern, dazu noch Vertreter des Betriebsrates, erklärte Blimlinger. Orientieren könne man sich an den jeweiligen Gremien in ARD und ZDF, "von mir aus auch die BBC".

Angesprochen wurde sie auch auf den Sideletter, der den Grünen am Rande der Regierungsverhandlungen u.a. den Stiftungsratsvorsitz zusicherte. Blimlinger: "Hätten wir das alles nicht gemacht, dann hätten die Qualitätszeitungen über die Grünen geschrieben: Wirklich naiv, lassen sich von der ÖVP über den Tisch ziehen, wissen nicht, wie Medienpolitik geht, schon gar nicht, wie ORF-Politik geht."

Sie sehe nur zwei Möglichkeiten, wie man von außen gesehen werde: "Entweder, wir sind die naiven Idioten, oder wir sind die korrupten Idioten." Für die Zukunft schlägt sie vor: "Sollten wir jemals wieder in die Lage kommen, eine Regierung zu verhandeln, sollten wir es gleich ins Regierungsprogramm schreiben."

Inseratenpolitik

Eine Deckelung für Regierungsinserate hätten die Grünen "sehr gerne gehabt", es sei mit dem Regierungspartner nicht machbar gewesen, sagte Blimlinger. Sie verwies auf das Begutachtungsverfahren für das neue Medienpaket. "Wenn es viele Stellungnahmen dazu gibt, könnte man das vielleicht noch durchsetzen", sagte die Nationalratsabgeordnete.

Das Ziel sei gewesen: "Wir stärken den Journalismus". Was die Presseförderung betrifft, habe man klare Qualitätskriterien eingezogen, wie Auslandskorrespondenten, Redaktionsstatut und Bezahlung nach Kollektivvertrag.

Satiriker und Podcaster Florian Scheuba sprach von einer "massiv verdeckten Presseförderung" durch Regierungsinserate, "ohne Deckelung geht es nicht". In Österreich gebe es im Schnitt pro Kopf zehn Mal so viel Regierungsinserate wie in Deutschland. "Man informiert die Menschen über etwas, wo man glaubt, dass sie es nicht wissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Regierung die österreichischen Bürger für zehn Mal so deppert hält wie die Deutschen." Ein "Riesenproblem" sehe er auch darin, dass die RTR-GmbH, die etwa Millionen an Förderungen für Privatsender vergeben, weiterhin eine Spielwiese für die Großparteien sei.

Doppelrolle als "No Go"

Alexandra Föderl-Schmid, stv. Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung und davor Jahre lang Standard-Chefredakteurin, sagte, Verhaberung und Inseratenkorruption kenne man in Deutschland nicht. Eine Doppelrolle leitender Journalisten in Chefredaktion und Geschäftsführung bezeichnete sie als "No Go". Dies war etwa beim zurückgetretenen Presse-Chefredakteur Rainer Nowak der Fall.

Andreas Koller, stv. Chefredakteur Salzburger Nachrichten und Präsident des Presseclubs Concordia, hält eine solche Mehrfachfunktion ebenfalls für unvereinbar. Er kritisierte, dass die Regierung nun die Journalistenausbildung über den Umbau der Wiener Zeitung "verstaatlichen" wolle. Mit den politischen Freundeskreisen im ORF müsse man "abfahren".