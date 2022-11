ORF-Fernsehchefredakteur Matthias Schrom trat nach Chat-Affäre zurück

ORF-TV-Chefredakteur Matthias Schrom ist nach einer Chataffäre zurückgetreten. Das wurde am Mittwoch bekannt. Schon zuvor hatte er seine Funktion temporär zurückgelegt.Die stellvertretende Chefredakteurin Eva Karabeg, bereits interimistisch mit der Redaktionsleitung beauftragt, wird bis auf weiteres verlängert, heißt es in einer Aussendung des ORF.

Wie der KURIER berichtete, werden Schrom kompromitierende Chats aus 2019 vorgeworfen. In einem Dialog mit dem damaligen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache ging es um die inhaltliche Ausrichtung der ORF-Berichterstattung und etwaige Personalwünsche der FPÖ.

Schrom war zu besagtem Zeitpunkt ORF2-Chefredakteur. Stein des Anstoßes für den Chat war ein ZiB24-Bericht, der Strache offenbar missfiel. Dem stimmte Schrom mit "das ist natürlich unmöglich" zu. Zur inhaltlichen Ausrichtung der Spartensender ORF 1 und ORF 2 schrieb Schrom: "Es ist schon bei uns genug zu tun und jeden Tag mühsam, aber langsam wird's, und die, die glauben, die SPÖ retten zu müssen, werden weniger." ORF 1 sei "noch viel linker" als ORF 2. In der Folge ging es in dem Chat überdies um zwei Personalwünsche vonseiten der FPÖ in Richtung ORF.