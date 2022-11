Nach Chats: Presse-Chefredakteur Nowak stellt Funktionen ruhend

Wiederholte Entschuldigung bei Lesern

Nowak entschuldigte sich in der Vorwoche bei seinen Lesern (das hatte er bei einer früheren Chatveröffentlichung schon einmal getan). Die Vorwürfe beträfen ihn als Person und nicht die Redaktion der "Presse". "Keiner der untersuchten Interventionsversuche fand in der Berichterstattung der Presse ihren Niederschlag. Ich kann Ihnen versichern, dass in dieser Zeitung Interventionen zu unserer Berichterstattung, wie sie in den Ressorts Politik und Wirtschaft immer wieder vorkommen, in der Chefredaktion zwar entgegengenommen werden, dort aber enden", so Nowak.

In einem Artikel von profil stellt sich dies allerdings anders dar: Da wurde in einem Chat davon gesprochen, dass Nowak nach Beschwerde von Schmid einen Text geändert habe: "Rausgenommen die Formulierung", schreibt Nowak knapp.