Nach Chats: Auch ORF-Chefredakteur Schrom zieht sich zurück

"Keine glückliche Außenwirkung"

In einem Rundmail an TV-Redakteure und Führungskräfte des ORF räumte der seit 2020 als TV-News-Chefredakteur fungierende Schrom am Wochenende ein, dass der im WKStA-Akt enthaltene Chat-Verlauf "zugegebenermaßen keine glückliche Außenwirkung" habe: "Relevant ist aber der Kontext, in dem das verfasst wurde: Diese Unterhaltung hat vor dem Hintergrund massiver Angriffe durch die FPÖ auf den ORF stattgefunden."

Entschuldigung

Er habe versucht, "den Fokus von der ZiB weg und woanders hinzulenken, auf einen Bereich, den andere verantwortet haben". Schrom habe sich bei den Verantwortlichen auch bereits entschuldigt. "Die Aufrechterhaltung einer Gesprächsbasis zu einer Regierungspartei, die dem ORF nicht nur kritisch, sondern ablehnend gegenüberstand, war wichtig - vor allem, da Personalwünschen nie Rechnung getragen wurde", so der ORF-News-Chef in dem im "Standard" zitierten Mail, in dem er auch auf eine am Montag (7. November) anstehende Sitzung verweist, in der er "gerne auch persönlich dazu Stellung nehmen" würde, falls noch Gesprächsbedarf bestehe.