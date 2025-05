Song Contest in Österreich: Was das kosten würde - und was die Probleme wären

Mit unterschiedlichem Ausmaß an Begeisterung wird derzeit die Möglichkeit diskutiert, dass JJ mit "Wasted Love" am Samstag in Basel den Eurovision Song Contest gewinnen könnte. Wer beim Wettsingen siegt, trägt den Bewerb in der Regel im darauffolgenden Jahr aus - und das ist kein kleines Unterfangen. Aktuell liegt der Wiener Countertenor in den Wettquoten auf Platz 2 hinter dem schwedischen Sauna-Hit "Bara Bada Bastu" und vor Frankreichs "Maman". Wettbüros hatten auch Conchita Wurst 2014 auf dem zweiten Platz gesehen - mit "Rise Like A Phoenix" konnte sie den Sieg dann aber für Österreich entscheiden.

Stellt sich also die berechtigte Frage: Was, wenn JJ uns "den Schas" tatsächlich gewinnt und der 70. Song Contest in Österreich stattfindet?