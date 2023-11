Silvio Berlusconis Sohn will "großen europäischen Sender schaffen"

Der Sohn von Silvio Berlusconi will das Familienerbe des verstorbenen italienischen Medienunternehmers zusammenhalten und hält an der geplanten europaweiten TV-Allianz mit ProSiebenSat.1 fest. "Um dem Druck der multinationalen Konzerne standzuhalten, müssen wir größer werden. Wir sind nicht daran interessiert, einen Fernsehsender in Frankreich oder Deutschland zu kaufen, sondern wir wollen einen großen europäischen Sender schaffen", so Pier Silvio Berlusconi.

Die Familienholding der Berlusconis, Fininvest, hält 48,5 Prozent der Anteile an der ehemaligen Fernseh-Holding Mediaset, die inzwischen als MFE-Mediaforeurope firmiert. Beim bayerischen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1, zu dem in Österreich die Puls4- und ATV-Sender gehören, ist MFE mit fast 30 Prozent der größte Aktionär. "Wir sind stolz darauf, dass das Projekt eines großen europäischen Senders ausnahmsweise von einem italienischen und nicht von einem ausländischen Unternehmen vorangetrieben wird", sagte der 54-jährige Unternehmer.

➤ Mehr lesen: Aktionäre unzufrieden mit ProSieben-Konzern