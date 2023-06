Heftige Aktionärskritik: „ProSiebenSat.1 wie schlecht produzierte Reality-Show"

Der deutsche Fernsehkonzern ProSiebenSat.1, wozu in Österreich die Puls4- und ATV-Sender gehören, musste sich auf der Hauptversammlung am Freitag heftiger Kritik seiner Aktionäre stellen. „ProSiebenSat.1 macht den Eindruck einer schlecht produzierten Reality-Show - eine nicht enden wollende Serie aus Komik und Horror“, sagte Andreas Thomae von der Fondsgesellschaft Deka Investment auf der virtuellen Aktionärsversammlung. „Wir Aktionäre sind gezwungen, uns alles in voller Länge anzuschauen und am Ende müssen wir auch noch die Zeche bezahlen.“ Ferner gehe es zu wie im Taubenschlag, monierte Thomae: „Fünf Vorstandschefs und vier Finanzchefs in fünf Jahren.“ Zudem sei die „Aktienkurs-Performance von ProSiebenSat.1 in den vergangenen eineinhalb Jahren miserabel."

Der Fernsehkonzern hatte angekündigt, 2023 nur rund 11 Mio. Euro an die Aktionäre auszuschütten, nach 181 Mio. Euro im Jahr davor. Auch künftig soll die Dividende deutlich geringer ausfallen. „Die Dividendenausschüttung ist sehr, sehr mickrig“, sagte Otto Laßkorn von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK). Der Börsenkurs von ProSiebenSat.1 dümple vor sich hin, ergänzte Daniela Bergdolt, Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). „Die Aktionäre wurden mitgebeutelt.“

Schwieriges Geschäft

Der neue ProSiebenSat.1-Chef Bert Habets räumte ein, die Dividendenkürzung sei für die Aktionäre „keine erfreuliche Nachricht“. Der Schritt sei aber wichtig, um die Verschuldung zu begrenzen und mehr investieren zu können. Habets bekräftigte die Prognosen für das laufende Jahr, stellte den Anteilseignern wegen der Werbeflaute aber ein schwieriges Geschäft in Aussicht.