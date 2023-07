Stellenabbau beim ProSieben-Konzern in Deutschland und Österreich

ProSiebenSat.1 wird in Deutschland sowie bei der Tochter ProSiebenSat.1Puls4 in Österreich kräftige Einschnitte beim Personal vornehmen. Das wurde in München und Wien gleichzeitig angekündigt.

In Deutschland will ProSiebenSat.1 noch heuer etwa 400 Stellen abbauen. Das entspreche rund jedem zehnten Arbeitsplatz im Unterhaltungs-Kerngeschäft und in der Holding, teilte eine Sprecherin des Medienkonzerns am Dienstag in Unterföhring bei München mit.

Der Konzern kündigt schon länger eine Neuausrichtung an, nachdem er im Herbst 2022 die Streaming-Plattform Joyn vollständig übernommen hat. Sie soll sich nach dem österreichischen Beispiel neu ausrichten, der als „Super-Streamer" gebrandet wurde, weil auch Konkurrenz-Sender wie ServusTV und ORF auf der App zu finden sind.