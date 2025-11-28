Vom Jedermann bis zu Raab und Herbig: Das sind die Gewinner der KURIER ROMY 2025

Moonboots, der Bergdoktor, ein Bundespräsident auf Tirolerisch und das Österreichische Bundesheer - das alles gab es bei der KURIER ROMY Gala 2025 in Kitzbühel.

Im Zentrum aber standen natürlich die Gewinnerinnen und Gewinner. Die ROMY-Preisträgerinnen und -träger 2025 im Überblick: Beliebteste Schauspielerin Film: Caroline Peters

Caroline Peters Beliebtester Schauspieler Film: Simon Schwarz

Simon Schwarz Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming: Anke Engelke und Veronica Ferres

Anke Engelke und Veronica Ferres Beliebtester Schauspieler TV/Streaming: Thomas Stipsits

Thomas Stipsits Show/Unterhaltung: "100 Jahre Radio“

"100 Jahre Radio“ TV-Journalismus: Peter Klien

Peter Klien KURIER-Preis für TV-Analyse: Viktoria Schnaderbeck

Viktoria Schnaderbeck Beste TV-Doku: Dok1 „Marcel“ von Lisa Gadenstätter

Dok1 „Marcel“ von Lisa Gadenstätter KURIER-Publikumshit: „Jedermann“ von den Salzburger Festspielen Sonderpreise: Christa Kummer

Bully Herbig

Stefan Raab

Thomas Gottschalk

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur

Das Ergebnis der Publikumswahl – denn wer die ROMY bekommt, bestimmen Sie – zeigt nicht zuletzt auch eines: Am Ende zählt die Qualität, und da gibt es gar keinen Unterschied zwischen Unterhaltung und dem sogenannten ernsteren Genre.

Beliebteste Schauspielerin Film: Burgtheaterschauspielerin Caroline Peters hat im Kino zuletzt vor allem in Komödien gepunktet. In „What A Feeling“ nun spielte sie eine Ärztin, die ihren Mann verlässt und eine lesbische Beziehung beginnt. „Ein völlig anderes Leben!“, wie sie im KURIER-Interview sagte. Wie lange Peters schon ein Publikumsliebling ist, zeigen ihre bisherigen ROMY-Nominierungen. Nun hat die Wahl-Wienerin erstmals die goldene Statuette gewonnen.

Beliebtester Schauspieler Film: Die Zeiten, in denen der Mann mit dem dem angeborenen Wiener Schmäh als vielleicht bekanntester Unbekannter im deutschsprachigen Film und Fernsehen galt, sind längst vorbei. Denn mit prägenden Rollen hat sich Simon Schwarz in den Vordergrund gespielt. Nun sorgte er im Film „Perla“ mit einem ungewöhnlichen Part für Aufmerksamkeit – und hat damit Erfolg: Schwarz hat seine erste Publikums-ROMY.

Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming: Sie sind beide eine Klasse für sich: Anke Engelke hat von der „Wochenshow“ bis zu „LOL“ an der Seite von Bully Herbig die Lacher auf ihrer Seite. Und Veronica Ferres hat vielfach ihre hohe Kunst und ihren Sinn für Humor bewiesen (zuletzt in „Call My Agent Deutschland“). Beide sind absolute Publikumslieblinge – was sich niederschlägt: Beide wurden mit der ROMY geehrt.

Beliebtester Schauspieler TV/Streaming: Thomas Stipsits hat ein goldenes Händchen – und das nicht nur, wenn er gerade die ROMY in der Hand hält. Nach dem Riesenerfolg mit „Griechenland“ und „Love Machine“ punktet Stipsits nun mit seinen Stinatz-Krimis – und deren Verfilmungen fürs Fernsehen. Die „Kopftuchmafia“ verhalf ihn nun zur zweiten ROMY in Folge, seiner insgesamt dritten. Im Vorfeld sagte er, er will diese Viktor Gernot schenken, wir sind gespannt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur

Show/Unterhaltung: Ein Fest für ein Jahrhundertmedium: „100 Jahre Radio“ feierte ein wichtiges Stück Mediengeschichte. Nun gab es erneut Grund zu feiern: Das Moderatoren-Duo Teresa Vogl und Michael Ostrowski durfte für die Show die ROMY entgegennehmen. Ein überaus schöner Erfolg für „die erste Unterhaltungsshow, die wir gemeinsam in der Kulturredaktion entwickelt haben“, wie Vogl im KURIER-Interview hervorgestrichen hatte. Auf weitere 100 Jahre!

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur

TV-Journalismus: „Die Freiheit der Satire ist immer auch gefährdet“, sagte Peter Klien („Gute Nacht Österreich“) dem KURIER. Es möge die ROMY daher Rückenstärkung für die Satire sein: Klien setzte sich in der Kategorie TV-Journalismus durch. Damit dokumentiert die Publikumswahl etwas, das vor allem in den USA etabliert ist: Politische TV-Satire leistet journalistische Arbeit. Und vielleicht darf der preisgekrönte Klien wieder im Parlament drehen?

KURIER-Preis für TV-Analyse: Fernzusehen ist an und für sich einfach. Aber oftmals will man mehr wissen als nur das, was man sieht. Zur Einordnung und Erklärung gibt es Expertinnen und Experten, die heuer erstmals mit einer eigenen ROMY gewürdigt werden. Die erste Siegerin ist eine wirkliche Expertin in Fußballdingen: Viktoria Schnaderbeck war Kapitänin des Fußball-Nationalteams. Nun gewann sie für ihre Matchanalysen ihre erste ROMY.

Beste TV-Doku: Das Bild, das die Öffentlichkeit bis jetzt von Marcel Hirscher hatte, wurde in dieser Dokumentation zurechtgerückt. Am Ende steht nicht mehr der ehrgeizige Ski-Superstar Marcel Hirscher vor Lisa Gadenstätter. Sondern einfach nur „Marcel“. Das Interview mit Hirscher war auf eine Stunde angesetzt, letztlich wurde daraus ein wesentlich länger dauerndes Gespräch, bei dem sich der Star immer mehr öffnete. Das ist ROMY-Gold wert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur

KURIER-Publikumshit: 2024 war Philipp Hochmair dann endlich dort, wo er eigentlich schon lang hingehört hat, am Domplatz in Salzburg, als Jedermann. Mit Deleila Piasko als Buhlschaft an seiner Seite und einem starken Ensemble wurde die Neuinszenierung zum Riesenhit. Kein Wunder, dass das TV-Publikum dabei sein wollte: Die Übertragung des „Jedermann“ schaffte, was nicht Jedermann schafft – die erste ROMY für den größten Publikumshit zu gewinnen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur

Sonder-ROMY Christa Kummer weiß, wie das Wetter wird – und wurde als ORF-Moderatorin der täglichen Wetterinfo zum TV-Star. Darüber hinaus ist die Geowissenschafterin Botschafterin für das Klima, stets mit dem Blick auf das Ganze. Es geht ihr um Gemeinschaftsschutz und Menschenliebe, sagt sie. Und zwar auf unaufgeregte Art, ohne zu belehren, seit mehr als 30 Jahren. Für all dies erhielt sie nun bei der Gala in Kitzbühel eine Sonder-ROMY.

Sonder-ROMY Über sechs Millionen Kinobesuche: Auch mit dem „Kanu des Manitu“ hat Michael Bully Herbig wieder Kinogeschichte geschrieben. Herbig ist ein Meisterunterhalter, der auf dem schwierigen Gebiet des Humors einen sicheren Tritt beweist. Was der Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur angreift, wird zum Riesen-Erfolg. Für all das erhielt er nun die KURIER ROMY für herausragenden Kinoerfolg, also eigentlich die „ROMU des Manitu“.

Sonder-ROMY Das deutschsprachige Fernsehen wäre ohne Stefan Raab ein gänzlich anderes: Raab ist Medien-Innovator, Vollblut-Entertainer und hoch kreativer Konzept-Entwickler in Personalunion, und unermüdlich darin, beste Unterhaltung abzuliefern. Er hat die Fernsehlandschaft über Jahrzehnte hinweg entscheidend geprägt. Für seinen unvergleichlichen Beitrag zum deutschsprachigen Fernsehen erhielt er nun die Spezial-ROMY für bestes TV-Entertainment.