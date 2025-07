"Jedermann" vor dem Salzburger Dom: Ein Prahlhans lernt die Demut

Fast war es Lästerung. Punkt 21 Uhr erschien Robert Carsen auf der Bühne vor dem Salzburger Dom. Es gäbe ein Risiko, dass es heute (also am Samstagabend) noch regnen könne. Aber man entschied sich, die Wiederaufnahmepremiere seines „Jedermanns“ nicht ins Große Festspielhaus zu verlegen. Und so bat der kanadische Regisseur, dass jeder beten möge – egal zu wem.