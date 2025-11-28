Große Gala

KURIER ROMY im Ticker: Die Romy 2025 live mitverfolgen

Mehrere goldene Romy-Statuetten stehen auf einem Tisch.
Verfolgen Sie im Liveticker die KURIER ROMY 2025: Eindrücke und Highlights vom Roten Teppich, der ROMY Gala, der Verleihung und Reaktionen der Gewinner.
Von Christina Böck, Nina Oberbucher, Georg Leyrer, Lisa Trompisch, Stefanie Weichselbaum und Peter Temel
28.11.25, 09:00
Die Verleihung der KURIER ROMY 2025 findet erstmals in Kitzbühel statt - und verspricht nicht nur ein außergewöhnliches Fest rund um einen besonderen Preis zu werden.Es wird auch, wie Co-Moderator Hans Sigl ankündigt, ein „brutales Gschnas“.

Für den spektakulären Rahmen der Verleihung wurde auf dem Gelände vor Schloss Kaps in Kitzbühel ein außergewöhnlicher temporärer Veranstaltungsort errichtet:  In der KURIER ROMY-Hall, die eigens für die Gala aufgebaut wurde es gibt alles, was ein derart großes Fest braucht: einen roten Teppich, Innendesign in den ROMY-Farben Schwarz und Gold, eine ausladende Bühne und jene Technik, mit der der ROMY-Partner ORF die Gala überträgt. Zu sehen ist das  ab 21.20 Uhr auf ORF 2. Allein das Technikmaterial hat sechs Sattelschlepper gefüllt, die mehr als 450 Scheinwerfer, insgesamt 82 Quadratmeter hochauflösende LED-Flächen und 50 Lautsprecher  herbeigebracht haben. 18 Kilometer Strom- und Signalkabel wurden verlegt.

In dieser Hall versammelt sich am Freitagabend die heimische und die internationale Filmbranche. Und Sie sind live dabei.

LIVE

KURIER ROMY Gala 2025

  • |Georg Leyrer

    Willkommen beim Liveticker zur KURIER ROMY 2025.

    Um 18 Uhr geht es los! 

Eine goldene Trophäe steht auf einem schwarzen Magazincover mit der Aufschrift „KURIER ROMY“ und goldenen Art-Déco-Elementen.
