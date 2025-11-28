Die Verleihung der KURIER ROMY 2025 findet erstmals in Kitzbühel statt - und verspricht nicht nur ein außergewöhnliches Fest rund um einen besonderen Preis zu werden.Es wird auch, wie Co-Moderator Hans Sigl ankündigt, ein „brutales Gschnas“.

Für den spektakulären Rahmen der Verleihung wurde auf dem Gelände vor Schloss Kaps in Kitzbühel ein außergewöhnlicher temporärer Veranstaltungsort errichtet: In der KURIER ROMY-Hall, die eigens für die Gala aufgebaut wurde es gibt alles, was ein derart großes Fest braucht: einen roten Teppich, Innendesign in den ROMY-Farben Schwarz und Gold, eine ausladende Bühne und jene Technik, mit der der ROMY-Partner ORF die Gala überträgt. Zu sehen ist das ab 21.20 Uhr auf ORF 2. Allein das Technikmaterial hat sechs Sattelschlepper gefüllt, die mehr als 450 Scheinwerfer, insgesamt 82 Quadratmeter hochauflösende LED-Flächen und 50 Lautsprecher herbeigebracht haben. 18 Kilometer Strom- und Signalkabel wurden verlegt.

In dieser Hall versammelt sich am Freitagabend die heimische und die internationale Filmbranche. Und Sie sind live dabei.