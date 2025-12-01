KURIER ROMY: Wo auch Politik, Wirtschaft und Heer einander treffen
Die hochrangigen Militärs am Galatisch folgten gespannt: als in der Zuspielung die goldene ROMY-Statue vom Österreichischen Bundesheer quer durch Österreich getragen wurde – durch Flüsse, Täler, über Berge; als Oberst Markus Reisner als ROMY-Nominierter ins Bild rückte. Und Viktoria Schnaderbeck schließlich eine ROMY abräumte, in der Kategorie „TV-Analyse“.
Es wurde eindrucksvoll bewiesen: Das Österreichische Bundesheer und TV und Film gehen zusammen, auch, weil die Ausgehuniform gut zu den Smokings der anderen Gäste passt. Dass die ROMY-Gala in Kitzbühel auch ein Fest der Wirtschaft ist, war an den zahlreichen Gästen aus namhaften Unternehmen, aus Tourismus und Medien abzulesen.
KURIER ROMY 2025
Hotelier Christian Harisch, Richard Grasl (KURIER), Viktoria Veider-Walser (Kitzbühel Tourismus) und Michael Reisch (Filmfestival Kitzbühel).
KURIER ROMY 2025
Christian Harisch (Harisch Group, Lanserhof) und Richard Grasl (KURIER)
KURIER ROMY 2025
Susanne Porsche und Richard Grasl (KURIER)
KURIER ROMY 2025
Susanne Porsche mit dem Influencer Sonnenschein.catering95
KURIER ROMY 2025
Walter Freller (Kunsthandel) mit Begleitung Patricia Thelen (li.) und Elisabeth Laimighofer (KURIER).
KURIER ROMY 2025
Carola Lindenbauer mit Christoph Kasslatter und Evelyn Kirchmaier (alle Markas).
KURIER ROMY 2025
Juwelier Franziskus Kriegs-Au (Hügler) mit Ehefrau Marlene.
KURIER ROMY 2025
Ralf Lothert (JTI), Philip Langer (JTI), Otmar Schwarzenbohler (Trafikanten), Marlies Muhr (Immobilien), Siliva Polan (JTI).
KURIER ROMY 2025
Manager Siegfried Wolf mit Ehefrau Andrea Wolf.
KURIER ROMY 2025
Aus der Politik: Staatssekretär Alexander Pröll, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und im Hintergrund Michael Hafner (BMLV).
KURIER ROMY 2025
Medienmanager Markus Breitenecker mit Jenny Rose und Schauspieler Michael Ostrowski.
KURIER ROMY 2025
Mark Mickasch (Funke Gruppe) mit Oliver Auspitz (Filmproduzent).
KURIER ROMY 2025
Medien-Manager Hans Mahr
KURIER ROMY 2025
Gabi und Georg Spiegelfeld (Immobilien)
KURIER ROMY 2025
Freu(n)de bei der Gala: Nicola Lelli (3. v. li.) von Explora Journeys MSC.
KURIER ROMY 2025
Christiane Flehberger (Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank) und Elisabeth Köstinger (Investorin)
KURIER ROMY 2025
Ali Rahimi und Carina Rahimi-Pirngruber.
KURIER ROMY 2025
Richard Grasl (KURIER), Lisa Totzauer (ORF), Esther Mitterstieler (ORF), Rainer Newald (ÖAG)
KURIER ROMY 2025
Kurt Mann mit Begleitung
KURIER ROMY 2025
Alexander Pröll, Staatssekretär
KURIER ROMY 2025
Andreas Martin mit Birgit-Maria Stix
KURIER ROMY 2025
Die Manager Jochen Borenich und Alexandra Izdebska
KURIER ROMY 2025
Signe Reisch in familiärer Begleitung
KURIER ROMY 2025
Philipp König (Kronehit) und Begleitung
KURIER ROMY 2025
Wilfried Lechner (Wienerberger) mit Begleitung
KURIER ROMY 2025
Elisabeth Laimighofer in Begleitung von Vertretern des BMLV, Michael Hafner (re.)
KURIER ROMY 2025
Werner Kogler (Politiker)
KURIER ROMY 2025
Marlene Auer und Christiane Flehberger (Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank)
KURIER ROMY 2025
Christoph Klingler (Eventim) und Christine Klingler (sReal)
KURIER ROMY 2025
Astrid Steharnig-Staudinger (Österreich Werbung) und Agatha Kalandra (PwC)
KURIER ROMY 2025
Andreas Raitz und Patrick Raitz, Inhaber Ultimative Group
Unter anderen mit dabei: Manager Siegfried Wolf kam zur Gala, ebenso die Medienmanager Christoph Rüth und Mark Mickasch (beide Funke), Markus Breitenecker und Oliver Auspitz sowie Hans Mahr. Explora Journey war mit Daniel Kierkemann-Rott und Nicola Lelli vertreten, Kitzbühel-Tourismus-Chefin Viktoria Veider-Walser unterstützte die ROMY. Hotelier und Unternehmer Christian Harisch und Susanne Porsche bekamen die Goldene KURIER-Medaille von Geschäftsführer Richard Grasl. Aus der Politik kamen Klaudia Tanner, Alexander Pröll, Elisabeth Zehetner, Werner Kogler.
Kommentare