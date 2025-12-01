Alle Bilder

KURIER ROMY: Wo auch Politik, Wirtschaft und Heer einander treffen

46-220595018
Die KURIER ROMY ist auch ein Fest der Wirtschaft und der Politik. Heuer erstmals prominent vertreten: das Österreichische Bundesheer.
Von Sandra Baierl
01.12.25, 13:41
Die hochrangigen Militärs am Galatisch folgten gespannt: als in der Zuspielung die goldene ROMY-Statue vom Österreichischen Bundesheer quer durch Österreich getragen wurde – durch Flüsse, Täler, über Berge; als Oberst Markus Reisner als ROMY-Nominierter ins Bild rückte. Und Viktoria Schnaderbeck schließlich eine ROMY abräumte, in der Kategorie „TV-Analyse“.

Es wurde eindrucksvoll bewiesen: Das Österreichische Bundesheer und TV und Film gehen zusammen, auch, weil die Ausgehuniform gut zu den Smokings der anderen Gäste passt. Dass die ROMY-Gala in Kitzbühel auch ein Fest der Wirtschaft ist, war an den zahlreichen Gästen aus namhaften Unternehmen, aus Tourismus und Medien abzulesen.

46-220595018

KURIER ROMY 2025

Hotelier Christian Harisch, Richard Grasl (KURIER), Viktoria Veider-Walser (Kitzbühel Tourismus) und Michael Reisch (Filmfestival Kitzbühel).

46-220595022

KURIER ROMY 2025

Christian Harisch (Harisch Group, Lanserhof) und Richard Grasl (KURIER)

46-220595092

KURIER ROMY 2025

Susanne Porsche und Richard Grasl (KURIER)

Susanne Porsche mit dem Influencer Sonnenschein.catering95

KURIER ROMY 2025

Susanne Porsche mit dem Influencer Sonnenschein.catering95

46-220610197

KURIER ROMY 2025

Walter Freller (Kunsthandel) mit Begleitung Patricia Thelen (li.) und Elisabeth Laimighofer (KURIER).

46-220610243

KURIER ROMY 2025

Carola Lindenbauer mit Christoph Kasslatter und Evelyn Kirchmaier (alle Markas).

46-220610202

KURIER ROMY 2025

Juwelier Franziskus Kriegs-Au (Hügler) mit Ehefrau Marlene.

46-220610204

KURIER ROMY 2025

Ralf Lothert (JTI), Philip Langer (JTI), Otmar Schwarzenbohler (Trafikanten), Marlies Muhr (Immobilien), Siliva Polan (JTI).

46-220609933

KURIER ROMY 2025

Manager Siegfried Wolf mit Ehefrau Andrea Wolf.

Nutzungsrechte und Wiederverwendung abgegolten!!!

KURIER ROMY 2025

Aus der  Politik: Staatssekretär Alexander Pröll, Verteidigungsministerin  Klaudia Tanner und im Hintergrund Michael Hafner (BMLV).

46-220610143

KURIER ROMY 2025

Medienmanager Markus Breitenecker mit Jenny Rose und Schauspieler Michael Ostrowski.

46-220610139

KURIER ROMY 2025

Mark Mickasch (Funke Gruppe) mit Oliver Auspitz (Filmproduzent).

46-220610225

Medien-Manager Hans Mahr

Medien-Manager Hans Mahr

46-220610177

KURIER ROMY 2025

Gabi und Georg Spiegelfeld (Immobilien)

46-220610180

KURIER ROMY 2025

Freu(n)de bei der Gala: Nicola Lelli (3. v. li.) von Explora Journeys MSC.

46-220594522

KURIER ROMY 2025

Christiane Flehberger (Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank) und Elisabeth Köstinger (Investorin)

46-220595585

KURIER ROMY 2025

Ali Rahimi und Carina Rahimi-Pirngruber.

Nutzungsrechte und Wiederverwendung abgegolten!!!

KURIER ROMY 2025

Richard Grasl (KURIER), Lisa Totzauer (ORF), Esther Mitterstieler (ORF), Rainer Newald (ÖAG)

46-220610377

Kurt Mann mit Begleitung

Kurt Mann mit Begleitung

46-220610137

KURIER ROMY 2025

Alexander Pröll, Staatssekretär

46-220610138

KURIER ROMY 2025

Andreas Martin mit Birgit-Maria Stix

46-220610140

KURIER ROMY 2025

Die Manager Jochen Borenich und Alexandra Izdebska

46-220610145

KURIER ROMY 2025

Signe Reisch in familiärer Begleitung

46-220610179

KURIER ROMY 2025

Philipp König (Kronehit) und Begleitung

46-220610201

KURIER ROMY 2025

Wilfried Lechner (Wienerberger) mit Begleitung

46-220610222

KURIER ROMY 2025

Elisabeth Laimighofer in Begleitung von Vertretern des BMLV, Michael Hafner (re.)

46-220610226

KURIER ROMY 2025

Werner Kogler (Politiker)

46-220610141

KURIER ROMY 2025

Marlene Auer und Christiane Flehberger (Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank)

46-220610221

KURIER ROMY 2025

Christoph Klingler (Eventim) und Christine Klingler (sReal)

46-220610200

KURIER ROMY 2025

Astrid Steharnig-Staudinger (Österreich Werbung) und Agatha Kalandra (PwC)

46-220610306

KURIER ROMY 2025

Andreas Raitz und Patrick Raitz, Inhaber Ultimative Group

Unter anderen mit dabei: Manager Siegfried Wolf kam zur Gala, ebenso die Medienmanager Christoph Rüth und Mark Mickasch (beide Funke), Markus Breitenecker und Oliver Auspitz sowie Hans Mahr. Explora Journey war mit Daniel Kierkemann-Rott und Nicola Lelli vertreten, Kitzbühel-Tourismus-Chefin Viktoria Veider-Walser unterstützte die ROMY. Hotelier und Unternehmer Christian Harisch und Susanne Porsche bekamen die Goldene KURIER-Medaille von Geschäftsführer Richard Grasl. Aus der Politik kamen Klaudia Tanner, Alexander Pröll, Elisabeth Zehetner, Werner Kogler

