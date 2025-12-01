KURIER ROMY: Wo auch Politik, Wirtschaft und Heer einander treffen

Die hochrangigen Militärs am Galatisch folgten gespannt: als in der Zuspielung die goldene ROMY-Statue vom Österreichischen Bundesheer quer durch Österreich getragen wurde – durch Flüsse, Täler, über Berge; als Oberst Markus Reisner als ROMY-Nominierter ins Bild rückte. Und Viktoria Schnaderbeck schließlich eine ROMY abräumte, in der Kategorie „TV-Analyse“.

Es wurde eindrucksvoll bewiesen: Das Österreichische Bundesheer und TV und Film gehen zusammen, auch, weil die Ausgehuniform gut zu den Smokings der anderen Gäste passt. Dass die ROMY-Gala in Kitzbühel auch ein Fest der Wirtschaft ist, war an den zahlreichen Gästen aus namhaften Unternehmen, aus Tourismus und Medien abzulesen.