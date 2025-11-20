Medien

Stars hinter der Kamera: Die Nominierten zur Branchen-ROMY

Am 29. 11. werden - erstmals in Kitzbühel - die Auszeichnungen für jene vergeben, die den Erfolg der Publikumslieblinge erst möglich machen.
Von Georg Leyrer
20.11.25, 12:31
Bei der großen KURIER ROMY-Gala in Kitzbühel werden am 28. November wieder Österreichs Publikumslieblinge ausgezeichnet. 

Tags darauf geht es um diejenigen, die den Erfolg der großen Stars erst möglich machen: Bei der Branchen-ROMY werden, ebenfalls in Kitzbühel, die Menschen hinter der Kamera ausgezeichnet. 

Das sind die Nominierten:

 

BESTER FILM

"Mit einem Tiger schlafen"

Produktion: coop99 Filmproduktion

Produzent: Antonin Svoboda

Regie: Anja Salomonowitz

"Perla"

Produktion: Golden Girls Filmproduktion & Filmservices

Produzent: Tomás Krupa

Produzent Ö: Arash T. Riahi, Sabine Gruber, Ruth Beckermann

Regie: Alexandra Makarová

"Mond"

Produktion: Ulrich Seidl Filmproduktion

Produzent: Ulrich Seidl

Regie: Kurdwin Ayub

"Persona non grata"

Produktion: coop99 Filmproduktion

Produzent: Antonin Svoboda

Regie: Antonin Svoboda

BESTE PRODUKTION

„A Better Place“ 

Produktion: Komplizen Serien, Studiocanal Series, The Post Republic, Film AG

ProduzentInnen: Alexander Lindh, Laurent Mercier, David Keitsch, Jonas Dornbach, Janine Jackowski, Nicolas Loock, Kalle Friz, Alexander Glehr, Johanna Scherz

„Die Affäre Cum-Ex“

Produktion: X Filme Creative Pool, True Content Entertainment Produktion, Epo-Film

ProduzentInnen: Jan Schomburg, Michael Polle, Mariella Santibáñez, Ole Søndberg, Rikke Lassen, Louise Kruse

„Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“

Produktion: UFA Fiction

ProduzentInnen: Prime Video und UFA Fiction

„Totenfrau“

Produktion: Mona Film, Barry Films, SquareOne Productions

ProduzentInnen: Thomas Hroch, Gerald Podgornig, Benito Mueller, Wolfgang Mueller, Al Munteanu, Daniel Geronimo Prochaska

"Altweibersommer"

Produktion: Film AG, Allegro Filmproduktion

ProduzentInnen: Johanna Scherz, Alexander Glehr

„Die Fälle der Gerti B“ 

Produktion: Lotus Film

Produzent: Tommy Pridinig

 

BESTE SERIE

„Drunter und Drüber – Chaos auf dem Friedhof“

Produktion: Rundfilm

Regie: Christopher Schier

„Die Affäre Cum-Ex“

Produktion: X Filme Creative Pool, True Content Entertainment Produktion, Epo-Film

Regie: Dustin Loose, Kaspar Munk

„Marzahn Mon Amour“

Produktion: UFA Fiction

Regie: Clara Zoë My-Linh von Arnim

„Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“

Produktion: UFA Fiction

Regie: Martin Schreier, Tarek Roehlinger

„Crooks“

Produktion: Wiedemann & Berg Television, Eop-Film

ProduzentInnen: Marvin Kren, Max Wiedemann, Quirin Berg

 

BESTE DOKU KINO

"Noch lange keine Lipizzaner"

Regie: Olga Kosanović

Produktion: April April Filme

"Favoriten"

Regie: Ruth Beckermann

Produktion: Ruth Beckermann

"…Ned, Tassot, Yossot…"

Regie: Brigitte Weich

Produktion: Ri Filme she base 05 Cooperative Anti-Sexismus KG

"Die letzte Botschafterin"

Regie: Natalie Halla

Produktion: Golden Girls Filmproduktion

BESTE REGIE

"Mit einem Tiger schlafen" – Anja Salomonowitz

"Mond" – Kurdwin Ayub

"Wald" – Elisabeth Scharang

"What A Feeling" – Kat Rohrer

"Altweibersommer" – Pia Hierzegger

 

BESTE KAMERA

"…Ned, Tassot, Yossot…"

Kamera: Judith Benedikt

"Welcome Home Baby"

Kamera: Carmen Treichl

"Mit einem Tiger schlafen"

Kamera: Jo Molitoris

Entdeckung weiblich

Andrea Guo

Caroline Frank

Luisa-Céline Gaffron

Magdalena Laubisch

 

Entdeckung männlich

Benedikt Kalcher

Stefan Gorski

Gustav Schmidt

Enzo Brumm

 

