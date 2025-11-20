Stars hinter der Kamera: Die Nominierten zur Branchen-ROMY

Bei der großen KURIER ROMY-Gala in Kitzbühel werden am 28. November wieder Österreichs Publikumslieblinge ausgezeichnet.

Tags darauf geht es um diejenigen, die den Erfolg der großen Stars erst möglich machen: Bei der Branchen-ROMY werden, ebenfalls in Kitzbühel, die Menschen hinter der Kamera ausgezeichnet.

Das sind die Nominierten: