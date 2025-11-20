Stars hinter der Kamera: Die Nominierten zur Branchen-ROMY
Bei der großen KURIER ROMY-Gala in Kitzbühel werden am 28. November wieder Österreichs Publikumslieblinge ausgezeichnet.
Tags darauf geht es um diejenigen, die den Erfolg der großen Stars erst möglich machen: Bei der Branchen-ROMY werden, ebenfalls in Kitzbühel, die Menschen hinter der Kamera ausgezeichnet.
Das sind die Nominierten:
BESTER FILM
"Mit einem Tiger schlafen"
Produktion: coop99 Filmproduktion
Produzent: Antonin Svoboda
Regie: Anja Salomonowitz
"Perla"
Produktion: Golden Girls Filmproduktion & Filmservices
Produzent: Tomás Krupa
Produzent Ö: Arash T. Riahi, Sabine Gruber, Ruth Beckermann
Regie: Alexandra Makarová
"Mond"
Produktion: Ulrich Seidl Filmproduktion
Produzent: Ulrich Seidl
Regie: Kurdwin Ayub
"Persona non grata"
Produktion: coop99 Filmproduktion
Produzent: Antonin Svoboda
Regie: Antonin Svoboda
BESTE PRODUKTION
„A Better Place“
Produktion: Komplizen Serien, Studiocanal Series, The Post Republic, Film AG
ProduzentInnen: Alexander Lindh, Laurent Mercier, David Keitsch, Jonas Dornbach, Janine Jackowski, Nicolas Loock, Kalle Friz, Alexander Glehr, Johanna Scherz
„Die Affäre Cum-Ex“
Produktion: X Filme Creative Pool, True Content Entertainment Produktion, Epo-Film
ProduzentInnen: Jan Schomburg, Michael Polle, Mariella Santibáñez, Ole Søndberg, Rikke Lassen, Louise Kruse
„Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“
Produktion: UFA Fiction
ProduzentInnen: Prime Video und UFA Fiction
„Totenfrau“
Produktion: Mona Film, Barry Films, SquareOne Productions
ProduzentInnen: Thomas Hroch, Gerald Podgornig, Benito Mueller, Wolfgang Mueller, Al Munteanu, Daniel Geronimo Prochaska
"Altweibersommer"
Produktion: Film AG, Allegro Filmproduktion
ProduzentInnen: Johanna Scherz, Alexander Glehr
„Die Fälle der Gerti B“
Produktion: Lotus Film
Produzent: Tommy Pridinig
BESTE SERIE
„Drunter und Drüber – Chaos auf dem Friedhof“
Produktion: Rundfilm
Regie: Christopher Schier
„Die Affäre Cum-Ex“
Produktion: X Filme Creative Pool, True Content Entertainment Produktion, Epo-Film
Regie: Dustin Loose, Kaspar Munk
„Marzahn Mon Amour“
Produktion: UFA Fiction
Regie: Clara Zoë My-Linh von Arnim
„Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“
Produktion: UFA Fiction
Regie: Martin Schreier, Tarek Roehlinger
„Crooks“
Produktion: Wiedemann & Berg Television, Eop-Film
ProduzentInnen: Marvin Kren, Max Wiedemann, Quirin Berg
BESTE DOKU KINO
"Noch lange keine Lipizzaner"
Regie: Olga Kosanović
Produktion: April April Filme
"Favoriten"
Regie: Ruth Beckermann
Produktion: Ruth Beckermann
"…Ned, Tassot, Yossot…"
Regie: Brigitte Weich
Produktion: Ri Filme she base 05 Cooperative Anti-Sexismus KG
"Die letzte Botschafterin"
Regie: Natalie Halla
Produktion: Golden Girls Filmproduktion
BESTE REGIE
"Mit einem Tiger schlafen" – Anja Salomonowitz
"Mond" – Kurdwin Ayub
"Wald" – Elisabeth Scharang
"What A Feeling" – Kat Rohrer
"Altweibersommer" – Pia Hierzegger
BESTE KAMERA
"…Ned, Tassot, Yossot…"
Kamera: Judith Benedikt
"Welcome Home Baby"
Kamera: Carmen Treichl
"Mit einem Tiger schlafen"
Kamera: Jo Molitoris
Entdeckung weiblich
Andrea Guo
Caroline Frank
Luisa-Céline Gaffron
Magdalena Laubisch
Entdeckung männlich
Benedikt Kalcher
Stefan Gorski
Gustav Schmidt
Enzo Brumm
