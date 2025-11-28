Der glamouröse Auftritt: Das große Romy-Shooting
Schwarz-Gold ist der Dresscode der diesjährigen ROMY Gala. Dafür versammelt der KURIER sechs heimische Designer und rückt so die österreichische Modebranche ins Rampenlicht.
Von Michel Mayer über Eva Poleschinksi, Juergen Christian Hoerl, Nicolas Venturini bis hin zu Silvia Schneider und Atil Kutoglu: Sechs Designer holt die KURIER in ihr ROMY-Designerboard für dieses Jahr; ihre Kollektionen werden auf diesen Seiten in Szene gesetzt – alle Bilder wurden aufgenommen im Grand Tirolia in Kitzbühel. Das Luxushotel gilt als eines der besten Häuser Tirols, verfügt über ein Spa auf rund 2.000 Quadrametern, und sogar ein Kino gibt es dort.
Darüber hinaus werden zahlreiche Nominierte wie auch Gäste bei der Gala selbst Kleider und Smokings von den sechs Designern tragen. So bekommt die österreichische Modebranche die am stärksten mögliche Sichtbarkeit bei der glanzvollsten Veranstaltung des Landes – im Sinne der heimischen Wertschöpfung setzen wir damit ihre Arbeit und ihr Wirken in den modischen Mittelpunkt. Und geben Inspiration für das ein oder andere Stück für die Gala – und darüber hinaus.
