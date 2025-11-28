Ein Mann und eine Frau, die aus einem Auto steigen. Er trägt einen Smoking, sie ein goldenes Kleid.
Lifestyle

Der glamouröse Auftritt: Das große Romy-Shooting

Schwarz-Gold ist der Dresscode der diesjährigen ROMY Gala. Dafür versammelt der KURIER sechs heimische Designer und rückt so die österreichische Modebranche ins Rampenlicht.

28.11.25

Von Michel Mayer über Eva Poleschinksi, Juergen Christian Hoerl, Nicolas Venturini bis hin zu Silvia Schneider und Atil Kutoglu: Sechs Designer holt die KURIER in ihr ROMY-Designerboard für dieses Jahr; ihre Kollektionen werden auf diesen Seiten in Szene gesetzt – alle Bilder wurden aufgenommen im Grand Tirolia in Kitzbühel. Das Luxushotel gilt als eines der besten Häuser Tirols, verfügt über ein Spa auf rund 2.000 Quadrametern, und sogar ein Kino gibt es dort. 

46-220032648

Kleid aus goldener französischer  Bordürenspitze, asymmetrisch drapiert und aufgearbeitet auf ein Bustier, dazu ein Rock aus Dupionseide mit großzügiger Weite, ebenfalls asymmetrisch drapiert, beides von Michel Mayer, 3.790 Euro.

Brillantring aus 14 ct Gelbgold mit Brillanten zu gesamt 0,9 ct Perlohrringe aus 18 ct Weißgold, tw. geschwärzt mit Brillanten und Diamanten zu gesamt 1,5 ct.

©xenia trampusch
46-219594755

Dreiteilige Couture-Robe aus einer Ausbrennersamtstickerei mit Federn und Perlen, bestickt von Eva Poleschinski, Preis auf Anfrage.

Schmuck: Brillant-Peridotring aus 18 ct. Weißgold mit einem Peridot im Cabochonschliff und Brillanten zu gesamt 0,5 ct. Diamantohrringe aus 18 ct Weißgold mit Brillanten zu gesamt 3,5 ct.

©xenia trampusch

Darüber hinaus werden zahlreiche Nominierte wie auch Gäste bei der Gala selbst Kleider und Smokings von den sechs Designern tragen. So bekommt die österreichische Modebranche die am stärksten mögliche Sichtbarkeit bei der glanzvollsten Veranstaltung des Landes – im Sinne der heimischen Wertschöpfung setzen wir damit ihre Arbeit und ihr Wirken in den modischen Mittelpunkt. Und geben Inspiration für das ein oder andere Stück für die Gala – und darüber hinaus. 

46-219512702

Couture-Kreation aus dem Atelier Silvia Schneider, 2.490 Euro, High Heels „Miss Z“ von Christian Louboutin, 845 Euro. 

Schmuck: Brillant-Rubin-Ohrclips aus 18 ct Gelbgold mit Brillanten zu gesamt 0,7 ct. Diamant-Rubinring aus 14 ct Gelbgold mit Diamanten zu gesamt 0,8 ct.

Leihsmoking komplett mit Schuhen bei Juergen Christian Hoerl, 390 Euro. 

©xenia trampusch
46-219594759

Paillettenkleid von Juergen Christian Hoerl, 3.590 Euro. 

Vintage-Diamant-Onyx-Ohrgehänge aus Platin, Diamanten und einem Onyx. 

©xenia trampusch
46-219594761

Bodenlange Robe inspiriert von der „Wiener Werkstätte“ und Hagia Sophia aus gold-schwarzem Seidenbrokat von Atil Kutoglu, 3.650 Euro.

Diamant-Opalring aus 18 ct Gelbgold mit Diamanten zu gesamt 0,7 ct.

Smoking von Wilvorst bei Venturini, 598 Euro, Smokinghemd 198 Euro, Seidenkummerbund, 98 Euro, Seidenmasche, 49 Euro, alles von Venturini, Schuhe von Christian Louboutin.

©xenia trampusch

Mehr zum Thema

Romy Gala
(freizeit.at)  |  Stand:

Kommentare