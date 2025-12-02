Thomas Gottschalk: So machte sich der Krebs bemerkbar

Die Nachricht erschütterte am Wochenende die Medienwelt: Die deutsche Moderationslegende Thomas Gottschalk ist schwer an Krebs erkrankt. Noch kurz zuvor sorgte der 75-Jährige mit seinen Auftritten bei der Bambi- und KURIER ROMY-Verleihung, bei denen er desorientiert und schwach wirkte, für Aufsehen. Seine Ehefrau Karina (63) steht ihm während dieser schwierigen Zeit mit allen Kräften zur Seite. Im Gespräch mit Bild erzählt sie von den Anfängen der Erkrankung ihres Ehemannes.

"So kannte ich ihn nicht" Anfang Juli sei Karina Gottschalk klar gewesen: "Irgendwas stimmt nicht mit meinem Mann." Ihr sei aufgefallen, dass ihr sonst so lebenslustiger Ehemann "zusehends stiller und blasser" geworden sei. Zudem habe er häufiger die Toilette aufsuchen müssen und sich weniger bewegen wollen. "So kannte ich ihn nicht", erklärte sie. Trotz seiner anfänglichen Abwehr, die Karina im Interview als "typisch Mann" bezeichnet, gelang es ihr, einen Termin im Klinikum Rechts der Isar in München zu vereinbaren und Gottschalk in die Praxis des Leiters der Urologie zu bringen. "Und er ist auch brav mitgegangen", fügt sie lobend hinzu.

Nach zahlreichen Untersuchungen dann die Diagnose: Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. "Thomas wurde sofort operiert", so seine Ehefrau. Danach folgte ein zweiter Eingriff. Bis heute nehme er starke Schmerzmittel, was auch seine kürzlichen Auftritte bei den oben genannten Preisverleihungen erklärt. Insgesamt musste sich der Moderator 33 Bestrahlungen unterziehen. Die vergangenen Monate sei für das Ehepaar hart gewesen, so Karina. Doch sie zeigt sich auch dankbar, dass die Erkrankung früh erkannt wurde: "Gott sei Dank ist Thomas' Krebs so früh erkannt worden. Wenn wir ein halbes Jahr gewartet hätten... Mein Gott, ich weiß gar nicht, ob Thomas heute noch am Leben wäre." Karine Gottschalk glaubt: "Auf jeden Fall wäre er nicht so glimpflich davongekommen."