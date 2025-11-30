Thomas Gottschalk hat Krebs: "Die Diagnose war heftig"

"Ich glaube es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs", sagte der deutsche Entertainer Thomas Gottschalk (75) der BILD-Zeitung. Seine Frau Karina erklärte in dem Gespräche mit dem Medium: "Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht". Gottschalk sei sofort operiert worden, dabei seien Teile seiner Harnleiter und seiner Blase entfernt worden.