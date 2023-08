Roland Emmerich-Serie "Those About To Die" läuft bei Prime Video und SeruvsTV

"Those About To Die" (TATD), die erste Streaming-Serie von Regie-Großmeister Roland Emmerich ("Moonfall", "Independence Day", "The Day After Tomorrow") wird 2024 in großen Teilen Europas bei Amazons Prime Video zu sehen sein. Die FreeTV-Rechte in Österreich gehen an ServusTV. Das hat die von Platin-ROMY-Preisträger Herbert Kloiber mit der Constantin Film in Wien gegründete High End Productions am Mittwoch bekannt gegeben. Sie hatte die Produktion zusammen mit dem US-Streaminganbieter Peacock beauftragt.