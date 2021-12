Neue Firma, neue Pläne: Herbert Kloiber macht „Maximilian und Carlota“

Die größten Hürden für Produktionen dieser Art sieht der Wiener derzeit in der Logistik in Corona-Zeiten und, vor allem, darin, „Top-Leute in den Stab zu verpflichten, also Regie, Produktion, Drehbuch, weil derzeit so viel produziert wird. Das gilt auch für große Schauspielernamen.“ Trotzdem will High End Productions „noch zwei, drei weitere Projekte – eines davon sehr groß –, in nächster Zeit auf den Weg bringen.“

Viele Produktionen weisen derzeit inhaltlich in die Vergangenheit. „Wir haben uns etwa 20 Projekte angeschaut, drei Viertel handeln in den 1920ern und davor.“