Ex-ATV-Eigner Kloiber verkauft sein Filmimperium

Zu den Geschäftspartnern Kloibers zählte das Who is Who der internationalen Unterhaltungsbranche, darunter Silvio Berlusconi, Rupert Murdoch, Hubert Burda.

Die TMG hält Beteiligungen an Tele 5 und RTL II in Deutschland, an dem führenden US-amerikanischen Produktionsunternehmen Storied Media Group und an dem digitalen Produktions- und Distributionsunternehmen Load Studios. Darüber hinaus ist die TMG Mehrheitsaktionärin des börsennotierten deutschen Produktionsunternehmens Odeon Film AG.

In Österreich besaß Kloiber bis vor zwei Jahren den Privatsender ATV. Diesen verkaufte er an die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe.