"Fiktionale Strahlkraft": Kloiber und Constantin Film gründen Produktionsfirma

Das Produktionsgeschäft brummt derzeit wie selten zuvor. „Das Aufkommen der Streamer hat verkrustete Strukturen und Denkmuster aufgebrochen und das hatte heilsame wie dynamische Effekte auf die angestammten Sender, allen voran die Öffentlich-Rechtlichen. Ich halte es nun für wichtig und vor allem auch für den Markt für gesund, diese wieder mit fiktionaler Strahlkraft auszustatten und gemeinsam mit ihnen Produktion umzusetzen, die Impact schaffen“, meint Kloiber. „Ich möchte die früheren Verbindungen zu großen Akteuren wie das ZDF, die RAI, die BBC, aber auch zum ORF wieder aufleben lassen, damit das Feld nicht fast ausschließlich den Streamer überlassen bleibt.“

Lokale Geschichten mit internationalem Anspruch und in Kino-Qualität „was Buch, Regie, aber auch die Ausstattung betrifft“, sollen künftig umgesetzt werden. „Ich habe in den vergangenen Jahren immer zwei, drei Projekte mit großen Animo verfolgt, die sich dann aber doch nicht umsetzen ließen, weil nicht die notwendige Konzentration darauf möglich war“, so Kloiber.